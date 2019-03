-La familia de mi padre llegó a Finlandia procedente de San Petersburgo a principios del siglo XIX. La lengua de esa rama paterna era el alemán. Mi familia materna era, por otra parte, sueca, pero la madre de mi madre vivió su infancia en Karelia, junto al lago Ladoga, y nos transmitió el legado cultural de esa región. Mi lengua es el finlandés. Escribo en finlandés y únicamente en finlandés, y me encanta el tono melódico de mi propio idioma. Pero no he vivido jamás en ningún otro país, de modo que me resulta difícil determinar qué es lo que mi propia obra tiene de finlandés (más allá del idioma) y qué no lo es. Dostoievski es mucho más universal que yo y aun así es tan ruso, tan ruso… Con esto quiero decir que la literatura mundial no repara en nacionalidades ni etnias.