Lo demás… fue lo de menos. Grabaciones para Capitol. Presentaciones en una decena de programas de radio. Un primer concierto de jazz en 1944. Dos años más tarde, el primer programa de radio patrocinado por un músico negro. Un paso adelante hacia el pop… y con orquesta de cuerdas. Apogeo: "All for You", "The Christmas Song", "Get Your Kicks on Route 66", "Nature Boy", "Frosty The Snowman", "Orange Colored Sky"… y en 1956 debut en la cadena NBC.