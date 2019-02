La leyenda de Sid Vicious (al parecer, el inventor del pogo nada menos) está cimentada en gestos como éste y en una breve temporada como bajista de los esperpénticos Sex Pistols, prohibidos en la Gran Bretaña por burlarse de la reina, chicos de tapa de los diarios sensacionalistas por putear en vivo en la televisión nacional, contratados, expulsados y vueltos a contratar en cifras millonarias por algunas de las grandes compañías discográficas del momento (EMI, A&M, Virgin), autores de un único, influyente y extraordinario disco titulado Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Pero su historia de amor, locura y muerte con una chica neoyorquina llamada Nancy Spungen lo cambiaría todo. Fueron los Romeo y Julieta del punk.