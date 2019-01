Un ejemplo es el momento en que Yuri habla de que era golpeada por sus padres. Se trata de una escena en la cual ella se encuentra en un vestidor con la que podría denominarse que es su nueva familia. En ese momento, Yuri dice algo que ella cree incorrecto y le pregunta a su nueva madre "¿no me pegarás"?. Es interesante el instante porque es fugaz, filmado en un discreto plano medio y sin ningún tipo de música efectista (de hecho, no hay casi primeros planos ni música de fondo en buena parte de esta película). Por el contrario, hay una sobriedad ejemplar, que deviene no sólo de la necesidad de Koreeda de no caer en un sentimentalismo ramplón, sino de que entendamos inmediatamente que para una nena de cinco años como Yuri, esa violencia no es vivida (al menos no conscientemente) como algo traumático, sino como algo natural y cotidiano.