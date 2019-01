En octubre de 1964, el año que marcaría su debut como cantor, Zitarrosa le escribió una carta a su amigo Bécquer Puig. "Vos no sabés lo que significa para mí esta ajetreada obstinación que es mi existencia. No puedo evitar una sensación molesta de desdoblamiento. Aunque yo creo que en el fondo vos me comprendés, yo te aseguro que a pesar de tantas miserias como las que parecen definirme, me siento un hombrecito. Ya ni versos hago, y pienso que te vas a dar cuenta también, cómo entre tantas dudas hallé un momento para teclear un rato… Sigo pensando que nos hace falta una revolución, aunque para ciertos corazones, no con eso tal vez…", transcribe Pellegrino en su libro.