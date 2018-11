En el banquete de los Premios de la Radiotelevisión de Misisipi abundaban los chistes y parábolas. He aquí un chiste: "¿Sabes qué te sale si cruzas un violín con un gallo? La respuesta es que, si miras el corral, podrás ver a alguien violindo a tu gallo". Me pareció un chiste interesante, en el sentido de que carecía de elementos graciosos y sin embargo todo el mundo se rio a carcajadas y en las mesas que me rodeaban lo siguieron repitiendo para todos aquellos que no habían oído el final.