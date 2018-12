—En este libro hablo de sueños y de utopías, y de cómo hay que recuperar el sueño y volver a soñar en conjunto, o sea, de cómo es importante volver en conjunto a construir utopías. Con la caída del muro de Berlín, y el desmoronamiento del bloque socialista, sucedió como una desautorización del sueño. La utopía socialista se derrumbó porque se degradó, porque se transformó en una distopía. Pero eso no debería significar la derrota del sueño. Necesitamos volver a soñar juntos, necesitamos construir nuevas utopías adecuadas a un mundo en rápida transformación. Lo que vivimos hoy es un momento de gran confusión, porque no sólo no tenemos utopías, y en la realidad capitalista también se ha revelado otra distopía.