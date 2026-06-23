Colombia

Las empresas colombianas tendrán grandes retos con Abelardo de la Espriella: “La mayor ventaja competitiva no la tienen los más grandes”

Cambios estructurales, innovación y decisiones rápidas son esenciales para una adaptación efectiva en un entorno cuyo nuevo rumbo redefine prioridades y modelos de acción

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Imagen de referencia. Empresas de calzado. Bogotá, Colombia. Foto: Colprensa.
En Colombia hay 1.805.564 empresas activas y registradas, lo que representa la cifra más alta en la historia del país según el reporte de Confecámras - crédito Colprensa

El triunfo en segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Abelardo de la Espriella abre oportunidades de crecimiento para las empresas, aunque condicionadas a que actúen con estrategia, innovación y capacidad de ejecución. Así lo confirmó un análisis presentado por el consultor senior en Estrategia e Innovación de Modelos de Negocio y socio de Change Americas, David Guzmán Mendoza.

De acuerdo con el experto, la llegada del nuevo gobierno puede traducirse en más seguridad, impulso a la inversión privada y reactivación productiva, pero también exige a las compañías revisar su planeación, el modelo de negocio y las prioridades de inversión. El planteamiento sostiene que el crecimiento no será automático y que solo avanzarán las organizaciones que se adapten con rapidez al nuevo entorno.

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Para él, el inicio del gobierno de De la Espriella tiene implicaciones para la empresa privada, la inversión, la seguridad jurídica y la competitividad del aparato productivo nacional.

Abelardo de la Espriella, presidente electo, dijo que las empresas tendrán todas las garantías para funcionar en el país - crédito Charlie Cordero/Reuters
Abelardo de la Espriella, presidente electo, dijo que las empresas tendrán todas las garantías para funcionar en el país - crédito Charlie Cordero/Reuters

“En economía, como en los negocios, la mayor ventaja competitiva no la tienen los más grandes ni los más inteligentes, sino los que actúan antes de que el ciclo sea obvio. Colombia ahora está frente a uno de esos momentos. La pregunta no es si el nuevo ciclo traerá oportunidades. La pregunta es si su empresa estará preparada para capturarlas primero que la competencia”, anotó.

Las cifras que marcan el cambio de ciclo

Señaló el consultor que el cambio de gobierno encuentra a Colombia con una economía que creció 2,2% en el primer trimestre de 2026 y con una tasa de interés del Banco de la República de 11,25%. Añadió que el sistema tributario ocupa el puesto 36 entre 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en competitividad fiscal y que la informalidad laboral alcanza el 55%.

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También indicó que hay señales favorables en la actividad:

  • Inversión extranjera directa: aumentó 34,4% en el primer trimestre de 2026.
  • Exportaciones no minero-energéticas: llegaron a USD26.388,9 millones en 2025, el nivel más alto en la última administración.

Guzmán Mendoza agregó que la confianza empresarial repuntó de forma sostenida durante el segundo semestre de 2025. Según él, esos datos pueden significar que el mercado anticipó el cambio antes de que se produjera, quizá impulsado por el fin del Gobierno de Gustavo Petro.

El sector privado, sobre todo las pequeñas empresas, es clave en la generación de empleo en Colombia - crédito Luisa González/Reuters
El sector privado, sobre todo las pequeñas empresas, es clave en la generación de empleo en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Los ejes del programa que mira el sector empresarial

El experto sostuvo que el programa “Patria Milagro” plantea cuatro transformaciones que los empresarios deben leer con atención, no como propaganda política, sino como una arquitectura de oportunidades. Los analizó de la siguiente manera:

  • Seguridad territorial y la competitividad fiscal como bases del desarrollo:

Se ubica un plan de choque de 90 días para desmantelar la extorsión en sectores como agro, logística y turismo. Esa seguridad funcionaría como habilitador para atraer inversión y abrir nuevas geografías de negocios.

  • Clima de inversión:

El plan contempla reducir el tamaño del Estado hasta en 40%, simplificar regulaciones, eliminar de forma gradual el 4x1000 y bajar la carga tributaria para las empresas que generen empleo formal.

  • Infraestructura, energía y sectores de largo plazo:

La propuesta incluye duplicar la producción petrolera, aplicar fracturación hidráulica con responsabilidad ambiental, retomar concesiones viales, construir más de un millón de viviendas y desarrollar 30.000 kilómetros de vías terciarias.

Guzmán Mendoza indicó que ese impulso dinamizaría a más de 30 industrias conexas por el efecto multiplicador de la construcción. La cuarta transformación, añadió, se orienta al talento y a la producción local. En ese apartado, el consultor mencionó el aprovechamiento de la frontera agroindustrial en la altillanura, incentivos para la economía digital y la inteligencia artificial, y una meta de reducción del 40% en la informalidad laboral para expandir el mercado de consumo formal. Todo ello, según su análisis, forma parte de la apuesta económica del programa.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
La tarifa general del impuesto de renta para empresas (personas jurídicas) en Colombia es del 35% - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
  • Rediseño del modelo de negocio:

Se busca identificar dónde la empresa puede ser más competitiva, exportadora y digital. En esa lógica, propone priorizar inversiones en infraestructura, agroindustria, seguridad energética, logística y tecnologías disruptivas que impacten de forma directa los flujos de valor.

Para ejecutar ese ajuste, el consultor planteó proyectos piloto, disciplina operativa, indicadores como los OKR, tableros de analítica de datos, ciclos cortos de seguimiento y un equipo humano competente. El planteamiento concluye que la diferencia estará entre limitarse a observar el nuevo panorama del país o convertirlo en una hoja de ruta aplicada.

Respuesta empresarial

Sobre la respuesta empresarial, Guzmán Mendoza advirtió que “para transformar el nuevo panorama en crecimiento real, las organizaciones deben abandonar la inercia y tomar decisiones deliberadas que comiencen por actualizar su planeación estratégica, dejando atrás los supuestos obsoletos de años anteriores”.

Añadió que esa revisión exige evaluar riesgos regulatorios y oportunidades sectoriales para redefinir el mapa estratégico de cada compañía.

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