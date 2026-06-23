Bancada del Centro Democrático en el Congreso se declaró partido de Gobierno: estas serían las implicaciones para las reformas de De la Espriella

El Centro Democrático estará del lado del presidente electo Abelardo de la Espriella durante la próxima legislatura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La bancada de congresistas electos del Centro Democrático, con miras a la legislatura 2026-2030, anunció el 23 de junio de 2026 que se declararán partido de Gobierno. Es decir, que asumirán un rol de oficialismo en el órgano legislativo y, en consecuencia, alineará su trabajo con la agenda del presidente electo Abelardo de la Espriella, que se convertirá en el sucesor del izquierdista Gustavo Petro, al que le restan 45 días de gestión.

En un comunicado, la colectividad aseguró que la decisión fue adoptada por el pleno de legisladores que tendrá en el Congreso: los 17 senadores que resultaron elegidos y los 30 representantes a la Cámara. La determinación se tomó “bajo los lineamientos de Álvaro Uribe Vélez, presidente fundador del partido, Gabriel Vallejo, Director Nacional y Paloma Valencia, vocera política y programática”.

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La bancada electa del Centro Democrático se reunió en Bogotá, para anunciar su respaldo al presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia

Además del anuncio de bancada oficialista, la representatividad informó que buscará un canal de coordinación con el Ejecutivo. “Expresa su voluntad para iniciar un trabajo conjunto que apoye iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella orientadas a recuperar la seguridad, promover una economía fraterna, impulsar el crecimiento económico y generar más oportunidades para todos los colombianos”, señaló.

A su vez, como parte de esta hoja de ruta que busca adelantar , el Centro Democrático presentó una agenda legislativa que se concentrará en “recuperar la seguridad como valor democrático y evitar la impunidad de los criminales” y en “rescatar el sistema de salud”. Con ello, en el paquete de propuestas también incluyó medidas tributarias y de catastro, para bajar el costo del impuesto predial y de avalúos.

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A esto se suma que, en materia de jubilación, la bancada anunció que impulsará una “reforma pensional que garantice el ahorro desde el nacimiento con aportes del Estado y, de la misma forma, el manejo de las reservas pensionales por privados”. En justicia transicional, siendo este uno de los temas cruciales propuso “reformar la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) para otorgar seguridad jurídica a la fuerza pública”.

En la reunión de los 47 congresistas del Centro Democrático, la bancada dejó en claro que cerrará filas en apoyo a Abelardo de la Espriella, que llegará robustecido al inicio de su administración - crédito suministrada a Infobae Colombia

Otras propuestas que impulsará el Centro Democrático en el Congreso

En el pronunciamiento, el Centro Democrático enumeró una serie de iniciativas económicas, de índole sectorial y de financiamiento, entre ellas “superar la crisis del sector minero energético” y “mejorar el acceso del crédito de los pequeños negocios y los informales, eliminando trámites y bajando impuestos”. Con ello, irían en la misma línea del mandatario electo, en lo concerniente a bajar la carga impositiva para generar más empleo.

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En la lista de proyectos que serán promovidos y defendidos por los senadores y representantes a la Cámara, se destacan objetivos en pilares como la educación, finanzas públicas y vivienda. “Impulsar una educación de calidad orientada al empleo y al emprendimiento, especialmente de ciclos cortos”, se leyó en esta posición conjunta, encaminada a “contribuir a sanear las finanzas públicas” y “reactivar la construcción de vivienda”.

La bancada del Centro Democrático cuenta con senadores electos como Andrés Forero, que fue opositor desde la Cámara de Representantes al Gobierno Petro - crédito suministrada a Infobae Colombia

En este encuentro, el partido también asumió compromisos sobre aspectos sociales y ambientales, con el fin de “fortalecer el deporte y la cultura”, “proteger el medio ambiente” y “crear las condiciones para el crecimiento económico y la generación de oportunidades para todos los colombianos”. Así pues, dejó trazada una serie de iniciativas a las que espera darle trámite como partido oficialista en el nuevo periodo.

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“El Centro Democrático es un partido de principios, con un ideario político claro, cuyas ideas hoy reconoce en el programa de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Por esa coincidencia programática, respaldó su elección”, se precisó en la comunicación de la bancada, que se pondrá a órdenes del nuevo mandatario, en una coalición a la que se sumarían miembros de otras colectividades.