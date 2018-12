Sylvia, de Leonard Michaels (1933-2003) es una autobiografía -el género no se llamaba entonces "autoficción " o "literatura del yo" sino memoire– de calidad sublime, trabajada por su autor a lo largo de 30 años. De hecho, mientras vivía esta historia abrumadora con su primera esposa, Michaels apenas tomaba notas en unos diarios íntimos pero no pensaba todavía en escribir sobre su vida privada. Pudo hacerlo recién en los años 90 y hay fragmentos de aquellos diarios del desahogo reproducidos en el libro. Se trata de frases de profunda infelicidad: "Ya no quiero seguir amándola. Es demasiado difícil" o "No me volveré loco: yo, no. Una cordura absurda me sostiene. Soy una persona corriente. No sé latín ni griego. Lo único que sé es trabajar". O "Estoy sin trabajo, sin trabajo, sin trabajo. No he publicado nada. No tengo nada que decir. Estoy casado con una loca".