Abelardo de la Espriella dio por finalizado el proceso de empalme con Gustavo Petro: “Ya no podrán seguir maquillando la información”

Desde Cúcuta el presidente electo anunció que no continuará con el proceso de transición con el Gobierno saliente - crédito suministrada a Infobae Colombia

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció desde Cúcuta (Norte de Santander) que dio por terminado el empalme con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y lo justificó en una falta de reconocimiento del Ejecutivo de los resultados electorales de la segunda vuelta que se desarrolló el pasado 21 de junio y en la que venció, por estrecho margen (0,96%) al senador oficialista Iván Cepeda Castro.

“Yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un gobierno que no reconoce el triunfo claro de este proyecto político y ciudadano en las urnas”, expresó De la Espriella, que en la mañana del martes 7 de julio había tomado la decisión de suspender los encuentros entre los equipos entrante y saliente, debido a una serie de mensajes del actual gobernante que desconocían su elección como su sucesor en el cargo.

PUBLICIDAD

En su mensaje, el mandatario electo insistió en que la decisión ya está tomada. “Nosotros, con los medios que tenemos, vamos a recabar esa información”, acotó el nuevo gobernante, que señaló que buscará obtener datos por fuera de la mesa formal de transición. “Vamos a tener, una vez lleguemos al Gobierno, claridad en cuanto a las cifras que nos entregan”, dijo el abogado, que se posesionará el 7 de agosto.

El proceso de transición que debía hacerse con la designación de José Manuel Restrepo y Germán Ávila, como líderes de los equipos entrante y saliente del Gobierno, no llegó a feliz término - crédito @jrestrp/X

Las acciones que tomará De la Espriella tras ponerle punto final al empalme con Gustavo Petro

De esta forma, también anticipó que cuando asuma, revisará la información oficial y prometió cambios en el manejo de los datos. “Ya no podrán seguir mintiendo. Ya no podrán seguir maquillando la información porque ya seremos Gobierno y tendremos acceso a todo”, sostuvo en un duro discurso, como parte del inicio de su empalme con las regiones, en el que contempla la visita a 32 ciudades del territorio nacional.

PUBLICIDAD

De la Espriella vinculó esa revisión a un plan de reorganización interna que se prevé tras la instalación del Gobierno, de la que según indicó tiene diagnósticos que evidenciarían la crisis que hay en diferentes frentes y que necesitarían un plan de choque. “Vamos a organizar la casa y vamos a depurar lo que hay”, aseguró el presidente entrante, que ha puesto la mira en campos como la seguridad, salud y el tema fiscal.

Así lucieron las mesas dispuestas para los equipos de empalme del Gobierno entrante, tras la decisión inicial de Abelardo de la Espriella de suspender la participación en este proceso - crédito suministrada a Infobae

Según explicó, el análisis lo hará con el futuro equipo económico. “Y una vez tengamos claros los números, las cifras con el señor ministro de Hacienda y todo el equipo económico, le vamos a decir, de acuerdo a esa realidad, cuáles de esas necesidades y dolores de ustedes en los municipios y el departamento son viables financieramente, porque yo aquí no vine a decir mentiras”, puntualizó De la Espriella en su intervención.

PUBLICIDAD

Este fallido proceso de empalme finalizó tras un primer encuentro entre el vicepresidente electo y el hoy ministro de Hacienda, Germán Ávila, efectuada el jueves 2 de julio; y posteriormente, la reunión entre ambos equipos, en la que el ambiente se caldeó a tal punto de que se lanzaron acusaciones mutuas. Las publicaciones de Petro, desconociendo el triunfo del mandatario electo, dinamitaron el diálogo.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro causó polémica por sus posturas contra el presidente electo Abelardo De la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Justo tras hacerse pública la decisión, el vicepresidente Restrepo entregó su balance de la reunión del equipo de ministros designados y los líderes coordinadores de lo que han llamado “empalme anticorrupción” con el contralor General encargado Carlos Enrique Silgado y los 22 contralores delegados para instalar, en ese orden de ideas, las mesas técnicas que acompañarán este proceso previo a la transmisión de mando.

PUBLICIDAD

“Colombia merece conocer la verdad. La transparencia, el rigor institucional y el acceso a información verificable son la base para garantizar una transición responsable, para que el gobierno de Abelardo de la Espriella pueda tomar decisiones sobre hechos que son del interés de todos los colombianos“, expresó Restrepo, que con ello confirmó cómo procederá el nuevo Gobierno tras romper relaciones con el saliente.