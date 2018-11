Hasta Happy Birthday Sweet Sixteen, el tema de Neil Sedaka que aparece en el trailer de Sabrina no resiste una mirada muy de cerca, ya que tiene algunas líneas un poco inquietantes al hablar de cómo va cambiando el cuerpo femenino de niña a mujer (But since you've grown up, your future is sewn up. From now on you're gonna be mine). Cualquier otra semejanza con la realidad, no es casual sino gracias al astuto guión de Aguirre-Sacasa.