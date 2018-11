Bertolucci fue, como Bergman, Fellini o Visconti, esa clase de cineastas cuyo cine adulto y ambicioso no representaba el gusto de las mayorías sin que esto le impidiera ser conocido por esas mismas mayorías. O sea, no todo el mundo veía el cine de Bertolucci, pero todos sabían que había alguien llamado Bertolucci haciendo un cine distinto. Hoy en día no existe algo equivalente. No porque falten directores con el talento y la osadía del cineasta recientemente fallecido realizando películas adultas, sino por una industria y una forma del consumo del cine que se ha vuelto más mezquina, incapacitada de darle la posibilidad de la masividad a un cine que se corra de lo habitual. Si la cuestión de Maria Schneider será parte del eterno debate entre la separación del artista con su obra, la ausencia industrial de esta posibilidad corresponde más a un fenómeno de los últimos tiempos.