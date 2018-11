La indignación fue general; Londres se convirtió en un infierno que no admitía más de un huésped: Lauder. Arreciaron las sátiras sobre su persona; no es hiperbólico suponer que sufriera ataques verbales o incluso físicos en la vía pública. Sin embargo, el primero en reaccionar no fue él, sino el Dr. Johnson. El lector recordará su aún hoy discutida participación como promotor en toda esta farsa; sus enemigos, que no eran pocos, también.