Aquiles tenía un solo sitio vulnerable, ironiza Malone, pero aquí no se encontrará ni uno que no lo sea. Si antes el estadio prometía colmarse, las nuevas revelaciones amenazaron con hacerlo explotar: los registros hablan de 2500 personas, pero callan a los que no pagaron entrada. Como se esperaba, el partido terminó en paliza. Fue la primera y única presentación de Vortigern. La reserva, Henry II, no llegó ni a eso.