-Marcelo Lombardero [ex director del teatro Colón] me habló de esto por primera vez en el Colón, y me dijo 'me parece que tenés que ocuparte de esta música porque te va a parecer demoledora'. Ese fue el gatillo y a partir de entonces se creó una especie de tobogán.

Llevó bastante tiempo y el trabajo principal fue realizado por Lisandro Abadie. Tuvimos la suerte de tener acceso al microfilm y al manuscrito, lo que permitió un acercamiento al texto. Es notable que la pieza no se haya ejecutado nunca hasta 1975.