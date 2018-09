Cabalguemos ahora por sus definiciones como puñaladas:

– "En aquellos años (los del nazismo y el fascismo) aprendí a odiar las guerras… A comprender su condición absurda, su estupidez, su locura".

– "Todas las banderas, incluso las más nobles, las más puras, están manchadas de sangre y mierda".

– "Algo aprendí en este país (Vietnam), en esta ciudad, en esta guerra: a amar el milagro de haber nacido".

– "No preguntes quién ganó: no ganó nadie. No preguntes quién perdió: no perdió nadie. No preguntes para qué sirvió: no sirvió para nada" (Conclusión sobre Vietnam).

– "Algo sé de matanzas y exterminios. Lamentablemente. Sin embargo, en tiempos de paz nunca vi un exterminio tan infame, tan cínico, tan bien organizado como el de la plaza Tlatelolco. Nunca". (Se refiere a la matanza de estudiantes y obreros, el 2 de octubre de 1968, durante una manifestación en esa plaza mexicana. Oriana fue gravemente herida: dos balazos en la pierna izquierda y una en la espalda).

– "El héroe que lucha solo por la libertad y la verdad, sin rendirse nunca, por eso muere a manos de todos: de los patrones y de los siervos, de los violentos y los indiferentes". Su homenaje al único y gran amor de su vida: Alexandros Panagoulis, líder de la oposición griega contra la llamada Dictadura de los Coroneles.