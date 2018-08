(Post scriptum. No es casual que este espacio reviva la vida y la obra de Henry Miller. Viene a cuento en un momento y en un país –éste– en que el sexo y su espectro, que puede recorrer caminos alegres, sombríos o trágicos, es bastardeado día a día en las pantallas de tevé y en las zonas negras e irresponsables de las redes sociales, tan útiles para fines más nobles. La privacidad –una condición del sexo que no debiera ser violada por los protagonistas y llegar urbi et orbi a cualquiera– se ha convertido en un lamentable show público sin la menor sutileza ni el mínimo buen gusto. Hechos privados –conflictivos o no: dramas o comedias– llueven a granel y excitan el chusmerío barato. Peleas, separaciones, divorcios, infidelidades, han abandonado el ámbito cerrado de las paredes y se han convertido en un espectáculo patético… sin contar el lenguaje soez y a cualquier hora que lo acompaña. Por caso, el nombre de los genitales de ambos sexos en sus versiones más repulsivas… Su género no es la comedia de costumbres: es el grotesco y hasta el esperpento. Y más que a risa, mueve a pena. Alguien ha dicho que entramos en una era de exhibicionismo y voyeurismo. Es decir, de deterioro y empobrecimiento cultural. Un barro del que es muy difícil salir… A lado de este penoso fenómeno, el crudo lenguaje de Henry Miller es arte mayor. Noble literatura contra obscenidad disfrazada de periodismo).