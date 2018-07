Los realizadores tomaron una decisión que cumplieron a rajatabla: las imágenes provienen exclusivamente del pasado. Del presente no hay más que la selección y su organización y una participación quizás demasiado protagónica de la música, ni siquiera hay una voz en off que explique lo que sucede. No hay en LA 92 más que material de archivo, desde las grabaciones de las cadenas informativas hasta el material proveniente del en ese momento incipiente video hogareño.