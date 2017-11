Las cosas entre ellos empeoraron, pero continuaron juntos pese a la distancia que ambos mantenían. "Tenemos un buen acuerdo. Roman me miente y yo hago de cuenta que le creo", ironizó Tate al ser consultada sobre su vínculo. Polanski no tenía sexo con ella, pero la discreción no era una virtud en su vida: sus romances eran conocidos por todos. Sin embargo, quienes frecuentaban a ambos aseguran que se amaban con locura, aun en los peores momentos de su relación.