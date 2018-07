– Mirá es así: Me pasó con Crantock (El misterio de Crantock) que en un momento me clavé, me detuve, me paré en la novela. Sabía cómo seguía pero no se me ocurrían cosas. No tenía ganas de trabajar, daba muchas vueltas. De la editorial me estaban apurando y una vez comentando esto con una vieja amiga, me dijo: "Che, y si me siento yo a la máquina y vos me dictas y hablás." Porque a ella yo le contaba de la novela y los problemas que tenía y todo lo demás. Y bueno, hicimos eso. Y la verdad es que resultó muy bien porque me conectó con la escritura. El trabajo con ella residía en primero hablar y ella tomaba notas. Eso sucede todo el tiempo. Y es como una testigo de todo lo que yo voy pensando y todos los cambios que va teniendo la novela. Y también le dicto algunos párrafos o algún comienzo. Y después en casa me pongo a trabajar. Para mí es una gran ayuda porque es como que se arma la novela, cada vez que la cuento. La cuento o cuento un problema que tengo, lo planteo y lo voy pensando y se lo voy contando a otro, y mientras lo cuento se me va armando y se va despejando cuál es la historia. Eso es algo que no podría hacer solo. Solo son como pensamientos que van dando vueltas y el riesgo que corre uno es siempre dar vueltas sobre lo mismo. Algo que yo sé no me lo puedo volver a contar, pero si vos no lo sabés te lo cuento y al contártelo a vos se me ocurren cosas o percibo las debilidades de lo que estoy contando. Por ahí me parece muy lindo, pero cuando te lo cuento me escucho a mí mismo y digo pero… ¿y esto? Qué feo que sueno.