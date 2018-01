Y había sobrada razón para ese grito. Por primera vez desde 1926, año de su debut en Hollywood, La Divina, La Esfinge, La Mujer Enigma, le ponía voz a esa belleza demoledora.

Y con catorce palabras inmortales:

–Give me a whiskey. Ginger ale on the side. And don´t be stingy, baby.

(Dame un wiskey con ginger ale y no seas tacaño, cariño)