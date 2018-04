Y lo mismo pasó con un señor con peluca, que por desconfiar del viento quedó pelado de nuevo. Y con una alegre pareja, que por hacerse los vivos se quedaron sin paraguas. Y lo mismo les ocurrió a muchos árboles, que desconfiados dijeron:

—Bueno, el viento es fuerte pero no tanto, no tanto como los árboles, que somos muy fuertes.

Y el viento dijo: —¿Así que son fuertes? Y ¡zas! Todos esos árboles se quedaron sin hojas.

Los animales, en general, son más inteligentes y en cuanto el viento empieza a correr, ellos corren también, pero a esconderse.

Los pájaros también provocan al viento, pero son unos vivos, lo hacen a propósito.

—Para mí que este viento no es tan rápido—suelen decir los pájaros—. Para mí que este viento es más bien lento…