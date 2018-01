Al igual que el borrador de Finishing de Picture —su última obra escrita en 2004, pocos meses antes de su muerte—, el original de No Villain está ahora en manos del centro Harry Ransom de la Universidad de Texas, que acaba de comprar los archivos de Miller. Fue por un monto de 2,7 millones de dólares, según informó The New York Times. Estos archivos ya estaban en sus manos, el mismo escritor se los había dado, pero un vacío legal quedó desde su muerte en 2005. A partir de ahora, están allí, en Texas, como registro de la humanidad.