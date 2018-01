Ayer

le dije te amo

a un amigo

no se lo dije

se lo escribí

en un mensaje

de texto

que no era para él

era para mi mujer

le quería decir

que estaba atrasado

y le puse te amo

y mi mujer se rió

cuando le mostré

el mensaje

y yo me reí

y mi amigo se rió

y ahora se me ocurrió

que nadie sabe nada

del amor

y la poesía tampoco

sabe nada

y esto era lo que quería

decir la otra noche

en la presentación

de una revista de poemas,

la poesía no sabe nada

nadie sabe nada

y que no es nada

no saber nada

eso me lo enseñó

mi mamá

cuando era chiquito,

no es nada, me decía,

no es nada.