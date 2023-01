Se sacaron los trapitos al sol: choque en redes entre la exministra Karen Abudinen y Katherine Miranda

Katherine Miranda le respondió a la exministra Karen Abudinen, sobre los señalamientos en su contra. Fotos: Colprensa

Tras unas fuertes declaraciones por parte de la exministra Karen Abudinen, durante una conversación que sostuvo con Blue Radio, sobre la campaña de prestigio que existió en su contra por el contexto que la relacionaba con el desfalco en Centros Poblados, aseguró que eso fue aprovechado por funcionarios públicos para generar campaña política. Lo cual afectó directamente a la congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien no dudo en responder en redes sociales.

Conforme a lo explicado por la exlíder de cartera de las TIC, ella se encargó de denunciar el hecho ante las autoridades competentes. Asimismo, indicó que hay nueve cuentas a las que se le realizó una investigación, en los que se habló del desfalco de Centros Poblados para generar popularidad, “como la congresista Katherin Miranda.”

La exfuncionaria agregó que Miranda logró conseguir votos por medio de la imagen de ella, y no por su trabajo, lo que destacó como una estrategia a través del verbo ‘Abudinear’ y una clara intención de desprestigio.

“Eso fue netamente real, Katherine Miranda se aprovechó de la coyuntura, pero no solo se aprovechó, sino que también hizo parte de esa narrativa para poder tener una votación importante en Bogotá”, declaró la exministra a Blu Radio.

Abudinen confesó que le pareció frustrante cuando la Real Academia Española (RAE) finalmente respondió afirmándole que ‘Abudinear’ es un sinónimo de robar en Colombia, agregando que con esto se buscaba desprestigiar el Gobierno del expresidente Iván Duque.

“Sin yo pedirlo llegaban por lo menos 10 trinos diciendo abudinear, abudinen es igual a robar”, agregó Karen Abudinen

Durante sus declaraciones, los señalamientos en contra de la congresista Miranda no finalizaron, añadiendo que la vocera de la Alianza Verde “se aprovechó de la coyuntura y no solo se aprovechó, sino que también hizo parte de esa narrativa para lograr tener una votación importante en Bogotá”

Ante estas acusaciones, Miranda se pronunció en sus redes sociales, sosteniendo que “¡El descaro de Karen Abudinen no tiene límites!!! Le hice una moción de censura porque en su Ministerio se ROBARON 70.000 millones de pesos!!! Por eso usted salió del cargo. A propósito, ¿dónde está la Plata?”.

Miranda le expuso a Blu Radio que a la fecha no se tiene información o respuesta alguna de la exministra sobre el paradero de los 70 mil millones de pesos, agregando que lo único hace, es salir a los medios a señalar que su imagen está manchada por su culpa.

Abudinen no se quedó con las manos cruzadas y salió a tuitear respondiéndole a la congresista que “Saca las cuentas rusas a atacarme. Apúrate. Llama a Bolívar. Actívense. Lo que si me tiene feliz es que ya no me dices ladrona. Que bien mujer cínica y rastrera”.

Cabe resaltar que no solo la exministra señaló a la vocera de la Alianza Verde, en cuanto a esta discusión. Un usuario de la red social de Twitter respondió sobre el trino de Miranda, recalcando que a partir de esa denuncia logró el apoyo del presidente, Petro, consiguiendo con esto ser congresista de la república.

“Tiene toda la razon ud con esa denuncia y con el apoyo de petro logro ser congresista y ahora ya saco las uñas y se fue en contra de quien la eligio ud y el partido verde son una verguenza”, tuiteo Marqués Sáenz.

A lo que Miranda le respondió “Petro no me apoyó para la candidatura al Congreso, te equivocas. El apoyo se dio 8 días después de ser elegida congresista”.

La Congresista le respondió a usuario que la señaló de oportunista. Foto captura @MirandaBogota

