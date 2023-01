Katherine Miranda dice que no se dejará chantajear con presidencia de la Cámara de Representantes

La congresista es una de las figuras políticas que más ha insistido en incluir los impuestos a las iglesias en la reforma tributaria. @mirandabogota/Twitter

A falta de cuatro debates, la reforma política que se tramita en el Congreso de la República ha sido el objeto de todo tipo de discusiones. Varios miembros del Legislativo se han mostrado abiertamente en contra, entre ellos, la representante por Bogotá de la Alianza Verde, Katherine Miranda. Este 11 de enero, aseguró que está dispuesta a todo con tal de controvertir lo que considera inconveniente de esta iniciativa: incluso, comprometer su turno para ser presidenta de la Cámara de Representantes.

Desde finales de 2022, las diferencias entre el Partido Alianza Verde y el Pacto Histórico se han venido exteriorizando. Tras la victoria que tuvo el Pacto Histórico en las elecciones presidenciales, los miembros del Verde se declararon como partido de Gobierno. Sin embargo, lo que parecía ir por buen camino se ha convertido en una pelea continua. Incluso, han llegado a sugerir su retiro de la coalición de Gobierno en el Congreso, aunque la decisión no ha terminado de tomarse.

Tras la dualidad en la que se ha debatido el Verde, en su momento, el presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que si los miembros del partido aspirar a obtener la presidencia en el próximo periodo, tendrían que apoyar la reforma con la que no están de acuerdo, pues además, el argumento del Gobierno y sus miembros es que para acabar con los sistemas clientelistas se debe acudir a las listas cerradas.

“Por ser partido de gobierno está previsto que ese partido presida el Senado en el segundo periodo. Tienen toda la posibilidad de dejar de serlo, pero me parece inconcebible que puedan renunciar a la oportunidad de liderar las agendas del cambio en el segundo año”, anotó Barreras.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la congresista Miranda aseguró que perder esa oportunidad no le preocupa si a cambio de tomarla debe comprometer sus principios. “La discusión de reforma política está sobre la mesa, en un debate democrático deben primar los argumentos. No acepto que me pongan entre la espada y la pared y me chantajeen con la Presidencia de la Cámara. Los puestos van y vienen, los principios y la dignidad NO”, escribió Miranda.

Entre otras cosas, la representante se tomó el tiempo de explicar a un usuario lo que le parece inconveniente de dicha reforma. Por ejemplo, que el orden de las listas cerradas para elegir el próximo Congreso —punto que por sí solo ya ha criticado, porque ella es partidaria del voto preferente— será de acuerdo a la conformación del actual. “Eso significa que los congresistas de hoy se reelegirán automáticamente. ¡Eso es antidemocrático!”, señaló.

Cuando otro usuario le preguntó si estaba arrepentida de su voto por Gustavo Petro a la Presidencia, ella respondió “¡nah! Con ganas de ayudar a corregir lo que está mal”.

Este mismo miércoles, Miranda compartió el mensaje del director de su partido, Antonio Navarro Wolff, sobre su oposición a las listas cerradas. “La bancada de congresistas de la Alianza Verde está en su gran mayoría de acuerdo con el voto preferente. Esa posición la haremos respetar de opiniones irresponsables como la de Roy Barreras”, dijo el exintegrante del M-19.

