Mario Duarte, 25 años en la actuación con un personaje imborrable: “Yo no tengo ningún conflicto con Nicolás Mora”

Mario Duarte es un actor y cantante barranquillero que soñaba con ser músico y cuyo talento le abrió las puertas en la televisión (Infobae - Jesús Avilés)

Mario Duarte es uno de los actores y músicos más reconocidos en el país, recordado especialmente por su papel de Nicolás Mora en la famosa telenovela Yo soy Betty, la fea, así como por ser el vocalista de la banda de rock bogotana llamada La Derecha y uno de los artífices del evento de rock gratuito más grande de Latinoamérica, Rock al Parque.

En diálogo con Infobae Colombia el músico barranquillero reveló que el pasado 10 de enero se cumplieron 25 años desde la primera vez que entró a un estudio de grabación, saliendo de su zona de rockero para convertirse en el galán de la televisión nacional. En medio de ese recuerdo, el músico también se prepara para presentar a sus seguidores un nuevo EP en la primera semana de febrero.

Aunque no le gusta definirse a sí mismo como un artista, así lo consideran muchos en el medio tanto de la música como de la actuación. Con Infobae habló sobre su concepción del arte, La Derecha, su nueva música y si es cierto que tras terminar de grabar Yo soy Betty, la fea tuvo conflictos con su personaje Nicolás Mora.

El “rockero” que se hizo actor

Aunque la actuación no fue su plan de vida, Mario Duarte cumple 25 años como actor (Colprensa)

Mario Eliseo Duarte de la Torre nació en Barranquilla dentro de una familia amante de la música, por lo que tanto él como sus hermanos aprendieron a tocar diferentes instrumentos. Dentro de ese entorno, el plan de vida de Duarte era simple: ser músico.

“El plan nunca fue ser actor, el plan sí era ser músico. Pero después me di cuenta de que para ser un gran músico debía ser disciplinado y eso no lo tengo tanto; entonces decidí ser rockero, que es una variación del músico. El rock es algo transversal a todo el planeta y me metí en esto porque iba con mi manera de ser y sentí que ahí podía expresarme”, aseguró.

Ante el talento que había heredado y desarrollado desde la infancia, rápidamente Duarte se hizo reconocido en la escena del rock, llegando con sus sonidos a los oídos de actores, directores y diferentes personas que se movían en la televisión. Estos conocidos no solo reconocían en Mario un talento musical, sino un prometedor debut en la actuación.

“Al rock además le debo eso, mi carrera como actor se la debo al rock. Así le moleste a los rockeros”, reconoció Mario Duarte.

Su supuesto problema con “Nicolás Mora”

Así inició un camino en la actuación con un gran debut con Camilo en la telenovela La Madre (1998). “Son 25 años. El 10 de enero, de hace 25 años, entré a un estudio de televisión para empezar a actuar”, recordó.

El gran éxito llegó al año siguiente, cuando iniciaron las grabaciones de la telenovela más famosa de Fernando Gaitán y en la que Mario Duarte no solo interpretó al recordado Nicolás Mora e, incluso, a sí mismo en uno de los episodios. Con los años se ha dicho que el músico terminó teniendo muchos problemas con su personaje y el impacto que tenía en el público.

“Yo no tengo ningún conflicto con Nicolás Mora. Lo que pasa es que sí hay días en los que me ha agobiado y se me ha venido encima la popularidad del personaje porque la gente a veces no entiende que yo no soy el personaje. Explicarlo está difícil en la calle, en una esquina, la gente saca el celular y la foto, decirle a la gente ‘yo soy el actor que interpretó a Nicolás Mora’”, aclaró el famoso.

Mario Duarte interpretó a Nicolás Mora en la telenovela de 'Yo soy Betty, la fea' y aseguró que muchas personas, 20 años después, siguen sin apartarlo del personaje (Canal RCN)

Actualmente, Mario Duarte sigue en la actuación tanto ante las cámaras como en las tablas. Mientras Nicolás Mora llegó a la plataforma de streaming de Prime Video, de la misma manera la hizo su más reciente personaje en una serie nacional llamada A grito herido.

Mario Duarte sobre La Derecha: “Se nos acabó el romance entre nosotros”

En los años 90 el sonido del rock alternativo se tomó las calles de Bogotá y dentro de esa escena se escuchaba la voz de Duarte como parte de La Derecha que logró grandes éxitos como Ay qué dolor, El Puñal, Laguna Azul y Ruido, entre otras.

“Lo que pasó con La Derecha fue simplemente que se acabó un poco el romance entre nosotros”, señaló Mario Duarte cuando se le preguntó si hay planes de un reencuentro o regreso de la agrupación. Señaló que tras la muerte de uno de los integrantes y los diferentes caminos que tomó cada uno la agrupación se separó en la década de los 90, pero tres de ellos decidieron reunirse de nuevo en 2010.

Recordó que “en el 2010 los tres hicimos otro disco y nos duró el romance hasta 2019, porque ya otro también se fue. Sentí que iba a quedar yo solo ahí entonces dijimos ‘por qué no hacer una gira de despedida y dejar eso ahí'. Por eso ahora estoy publicando cosas nuevas porque me gusta escribir canciones”.

La nueva música

El cantante barranquillero conformó La Derecha en la década de los 90 y para 1995 fue uno de los creadores de Rock al Parque (@mariosduartedlt / Instagram)

Cero agilidad es la más reciente canción que Mario Duarte ha presentado a sus seguidores y es una de las cinco canciones que harán parte de su próximo EP, el cual tiene preparado que va a salir este año, en la primera semana de febrero y del que, por ahora, no quiso revelar su nombre.

“Siempre he escrito canciones, eso es lo que yo realmente hago. Yo soy un rockero que escribe canciones, pero no soy bueno para autodefinirme. Mi proceso creativo es escribir canciones y luego con mis amigos les armamos la música. Ahora quiero publicarlas porque mis amigos también me han incitado a ello”, reconoció el músico.

Aseguró que en esta ocasión no está haciendo rock ni heavy metal y que prefiere no encasillarse en ningún género porque, a su modo de ver en la actualidad la música, “todo está mezclado”. Detalló que toma cosas de géneros que lo han influenciado, al ver que hoy en día la música está llena de cosas que han quedado del rock, el jazz y el blues.

“La palabra artista no me gusta, soy reacio porque siento que está vacía de sentido. Siento que todo el mundo es artista y como que el arte mismo ya está en otra parte hace mucho tiempo. Yo prefiero pensar que soy una persona que le gusta estar en eventos creativos, que tiene elementos artísticos, pero que básicamente son cosas creativas que van con la música, el teatro y la actuación”.

Rock al Parque

Otro de los grandes legados que Mario Duarte le ha dejado a Bogotá y a Colombia es el festival gratuito de rock más grande de Latinoamérica, se trata de Rock al Parque. Una idea que nació entre el barranquillero, el empresario Julio Correal y Berta Quintero, en ese entonces subdirectora de fomento del Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

A Infobae, Mario Duarte le manifestó con grata sorpresa que se ha enterado que la iniciativa que tuvieron en 1995 ha crecido tanto que el festival ya tiene su versión en Rap, Jazz, Salsa, Joropo y música colombiana.

“Rock al Parque nació como una necesidad que teníamos nosotros en la época de entrar en contacto con la gente, comunicarnos, tocar y aprender a tocar, porque solo tocábamos en bares y garajes y queríamos saber cómo era hacerlo en grande. Cuando nos invitaban a ser los teloneros de los extranjeros quedábamos muy mal porque no sabíamos de micrófonos ni nada, quedábamos raro”, recordó.

