Sat Colibrí, el artista bogotano que le apuesta al pop consciente: “No hago música para el TikTok del momento”

Bajo la máscara, el objetivo de este músico es que su audiencia logre identificarse en los mensajes de sus canciones, abriéndose paso al diálogo interno. Crédito: Cortesía

La música es una eterna compañera en la vida de los seres humanos; sin embargo, con el paso de los años la industria musical se ha enfocado más en aquellas canciones que están ligadas específicamente al disfrute y entretenimiento, dejando en un lado composiciones menos comerciales que pueden ser transformadoras en momentos difíciles.

Ante este panorama, Sat Colibrí es un artista bogotano que ha impactado de manera diferente en la música, siendo exponente del género pop consciente. En diálogo con Infobae Colombia el músico explicó en qué consiste su proyecto musical, su más reciente canción, su desligue de la masculinidad heteronormada y los motivos por los que siempre se presenta con una máscara que impide conocer al hombre detrás de las canciones.

Santiago Andrés Torres es el nombre del creador de Sat Colibrí, quien incluso durante la entrevista con este medio permaneció con la máscara que lo identifica, la cual tiene forma del ave que lo inspiró, y señaló que, aunque no oculta su nombre, le parece irrelevante que este destaque más que sus canciones, por lo que no lo utiliza en su proyecto musical.

Infobae: ¿Cómo surgió este proyecto?

Sat Colibrí: Nació de un proceso de composición de música con unos contenidos líricos que tenían que ver con mis aprendizajes en trabajos de construcción de paz, en donde me estaba encontrando a mí mismo mientras trataba de acercar personas que estaban muy confrontadas por la violencia y la ruptura de sus comunidades. Yo empiezo a cuestionarme mi propósito de vida y logro unir esos dos mundos en lo que es hoy Sat Colibrí.

Infobae: ¿Y de dónde sale el nombre?

S. C.: De un encuentro que tuve con un colibrí en el Observatorio de colibríes que está cerca de La Calera. Desde ahí empecé a investigar sobre este animal y descubrí que tiene un profundo significado de mensajero. Mientras que Sat, casualmente son mis iniciales, pero también encontré que significa ‘esencia que nunca cambia’; entonces de alguna manera este proyecto ve la música como un vehículo para conectar con esa esencia.

Santiago Andrés Torres es el nombre del artista detrás de Sat Colibrí, pero asegura que no hace música en busca de reconocimiento personal. Crédito: Cortesía

Infobae: Entonces el uso de la máscara no corresponde a un anonimato, tu nombre es público

S. C: Mi nombre es público, pero no es mi intención presentarme como Santiago. Lo que busco es que la gente se enfoque en el mensaje de mi música, sí guardo discreción sobre la persona que soy, pero la información como artista es completamente pública. En una época en la que todos tienen su perfil público en las redes sociales, también invito a que tengamos en mente nuevas formas de identidad, nuevas maneras de presentarnos con más creatividad.

Infobae: ¿De qué se trata el pop consciente?

S. C.: Es buen pop, que busca vivir durante mucho tiempo. Yo no hago música para vivir el momento y hacer el TikTok del momento, sino un pop que haga a la gente bailar, que se pueda dedicar a las personas que amas. Y es consciente porque no es música para la tusa, la traga, la borrachera, sino que es para despertar el diálogo interior y pasar momentos de dificultad a los que nos hemos enfrentado especialmente después de la pandemia en la salud mental. Poner a la gente en la vibración de conocerse mejor, hablarse mejor y ser más conscientes de las cosas pequeñas que pasan en nuestro día a día.

Infobae: ¿Qué tan fácil es posicionarse con este estilo de música en la industria?

S. C.: Es una respuesta está en proceso, porque al fin y al cabo esto es de resistencia, de creatividad, de saber hacerse un lugar por la música. Mi apuesta es que mi música sea tan buena que la gente la comparta, que encuentren un artista con una identidad clara y diferente de lo que ven normalmente. Estoy creando una comunidad que valore el contenido que les entrego con todo el corazón, con todo el amor, con mi música y mis mensajes visuales, auditivos y de espiritualidad no religiosa.

Infobae: ‘Perdonarse bailando’ es tu más reciente sencillo, ¿de qué se trata?

S. C.: Es una canción bailable con espíritu disco que habla de esos pensamientos negativos y destructivos que todos hemos tenido en algún momento de la vida y que en ocasiones llegamos a creer que son la verdad. Habla de la reconciliación con nosotros mismos y de lo difícil que es salirnos de esa burbuja de pensamientos negativos en la que entramos, pero que con el tiempo y un poco de fe nos podemos sentir mejor.

Originalmente lo que me impactó fue ver que entre la comunidad de artistas y fuera de ella el tema de la salud mental se empezó a volver algo muy importante, que se hablaba mucho pero no necesariamente con estadísticas. Entonces encontré un informe de la Procuraduría que hablaba del incremento de la tasa de suicidios especialmente en hombres jóvenes. Estamos en una época en la que se ha despertado mucho la conciencia sobre la opresión y desigualdad que está sufriendo la mujer y los abusos que ha sufrido la mujer y me parece una ganancia para la humanidad en general; sin embargo, también ha dejado de ser importante esa otra manera de ser hombre, esa masculinidad que está obligada a tragarse sus sentimientos, se desconoce la diversidad de masculinidades que hay y eso está directamente relacionado con ese incremento en la tasa de suicidios.

'Perdonarse Bailando' es la más reciente canción de Sat Colibrí y responde a una preocupación por el aumento en las tasas de suicidio del país. Crédito: Cortesía

Infobae: ¿Y tú has vivido ese proceso de deconstrucción de la masculinidad que impone la sociedad?

S. C.: Por su puesto, en primera persona lo que he hecho ha sido siempre cuestionar esos estándares que me rigen y que a veces me llevan a comportarme, vestirme, hablar, pensar y proyectar mi vida de determinada manera. He tenido que reinventarme muchas veces y el hecho también de usar mi máscara es esa liberación de mi identidad personal, por eso soy Sat Colibrí es un ser mío, es mi alter ego y esa es una de las principales formas en las que yo me libero de esa obligación de ser un hombre heterosexual que se comporta de unas determinadas maneras.

Infobae: ¿Eres el único exponente el pop consciente en Colombia?

S. C.: Quizás soy el único que lo dice abiertamente, pero no. Realmente es un statement artístico y lo que busco es que los artistas nos cuestionemos sobre qué tanto nuestra música ayuda a despertar la conciencia y a vivir mejor, con más conciencia nuestra realidad. Varios artistas se me han acercado con la intención de sumarse a esa causa y obviamente las puertas están súper abiertas. Mi tarea es ser un activador de ese tipo de de preguntas. Creo que es importante hacer un énfasis sobre la intención con la que hacemos música hoy, pues y siempre ha sido una de esas puertas al éxito, a la fama, a la riqueza y quizás es una relación válida sin embargo, la música para mí es algo que es un don es un regalo, todos los que hacemos música debemos ser conscientes de esa capacidad que tenemos para influir en la vida de los demás.

Infobae: ¿Qué viene para Sat Colibrí en este 2023?

S. C.: Muchas cosas, va a ser un año de conciertos en Medellín, en Bogotá y esperamos hacer los primeros en Perú y Ecuador. Se viene el segundo álbum del proyecto, viene con todo el amor, la consciencia y altas vibraciones.

Seguir leyendo: