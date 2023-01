Millonarios vs River Plate: Gamero se declaró hincha de los argentinos

Millonarios se enfrentará a River Plate en un amistoso internacional. @MillosFCoficial/Twitter

Millonarios continúa con su proceso de pretemporada en territorio norteamericano, y se prepara para un importante reto contra River Plate. Los dirigidos por Alberto Gamero vienen de empatar contra el Hertha de Berlín, convirtiendo en partido contra los argentinos, en una oportunidad para empezar a sumar victorias en este 2023, hecho que resalta el técnico ‘Embajador’, quien brindó particulares declaraciones.

Gamero habló en la conferencia de prensa realizada en el Lockhart Stadium de Florida, en donde expuso sus principales sensaciones de cara al encuentro contra los de Demichelis. Según el técnico samario, Marcelo Gallardo dejó un importante legado en el plantel argentino; además, reconoció la historia de este club, que ha sido relacionado en muchas ocasiones con los colombianos, esto, por su apodo: ‘Los Millonarios’.

“Es un equipo que ha hecho mucha historia en el nivel sudamericano, y mucho más con el ´Muñeco´ Gallardo. Me parece que esa empatía de la que me preguntaba. Si yo soy sincero, no la conozco, pero si he visto el nombre de los ´Millonarios´ como les llaman a ellos también y es algo tiene que ver con la relación”, expuso Gamero.

Gamero es hincha de River

Asimismo, el estratega colombiano señaló que tanto él como su círculo, siguen al onceno argentino y lo alientan como hinchas. ‘Tito’ enfatizó que esto se debe a la acogida que han tenido los jugadores colombianos en dicho equipo y a la misma historia que ha proyectado el plantel de Núñez.

“Nosotros somos colombianos y seguimos mucho River, también por la cantidad de jugadores que han pasado por ahí, nosotros siendo colombianos, somos hinchas de River, la verdad por toda el aprecio que esta institución le ha tenido muchos colombianos, a jugadores que han pasado por allá, que han hecho historia, y nosotros somos hinchas de ese equipo, repito, por lo que los colombianos les dan dado a ellos y también por esa confianza que River la ha dado a nuestros jugadores”, sentenció.

Datos del partido

River Plate vs Millonarios

Estadio: Lockhart Stadium, Florida (Estados Unidos)

Hora: 7:30 p. m. (hora Colombia / 9:30 p. m. (hora Argentina)

Transmisión: Star+

Historial entre River Plate y Millonarios

Ambos equipos tienen una extensa relación y de hecho, son afines en uno de apodos, pues a los argentinos también se les conoce como el conjunto ‘Millonario’, tal como también se le ha denominado al plantel colombiano. Si bien, estas escuadras tienen una importante historia a nivel internacional y local, nunca han logrado cruzarse de manera oficial en alguna competición, pues solo lo han hecho en amistosos.

Las oportunidades en que se han enfrentado están enmarcadas por amistosos, pues en el marco de Conmebol o FIFA no hay un registro de torneo oficial. Además, hay que tener en cuenta que varios históricos hicieron parte de estos clubes en algún momento, pues hay nombres como los de: Alfredo Di Stéfano, Adolfo Pedernera, Amadeo Carrizo, Sergio Goycochea, entre otros, que aún recuerdan los hinchas.

- 1953: Millonarios 1-3 River Plate

- 1953: Millonarios 0-0 River Plater

- 1953: River Plate 1-5 Millonarios

- 1953: River Plate 1-1 Millonarios

- 1957: Millonarios 1-1 River Plate

- 1964: Millonarios 1-1 River Plate

- 2004: Millonarios 2-2 River Plate

- 2014: Millonarios 2-2 River Plate (Penales: 4-3)

- 2017: Millonarios 0-1 River Plate

- 2018: River Plate 4-1 Millonarios

