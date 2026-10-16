Puerto Candelaria y ‘La Sinfonía de los Bichos Raros’ llegan a las salas de cine de Colombia

'La Sinfonía de los Bichos Raros: La Película' llegará a las salas de cine de Colombia el 22 de octubre tras su proyección en el Festival de Sitges - crédito cortesía Ramos García Comunicaciones

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Lo que inició como un álbum dirigido al público infantil para Puerto Candelaria —que incluso fue nominado al Latin Grammy 2022—, evolucionó para transformarse primero en un libro, luego en una serie y, ahora, en un largometraje.

La Sinfonía de los Bichos Raros: La Película llegará a las salas de cine colombianas el 22 de octubre de 2026, después de protagonizar su estreno mundial en el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Sitges, considerado el certamen de cine fantástico más relevante del planeta.

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La película, creada por Puerto Candelaria bajo la dirección creativa de Juancho Valencia, contó con los directores Julián Duque y Felipe Martínez, siendo rodada completamente en Medellín, apostando por actores reales en lugar de apelar a la animación o la inteligencia artificial. Tal y como en el disco, cuenta la historia de Macha, una cucaracha adolescente que sueña con cantar y reúne a un grupo de amigos considerados “bichos raros” para presentarse en un reality show de talentos.

El proyecto involucró el trabajo de Merlín Producciones, casa matriz de Puerto Candelaria; Diptongo Media Group; y el canal regional Teleantioquia. El elenco incluye a Catalina Calle como Macha, la rapera Kei Linch, el cantante Rana de Zona Prieta y varios integrantes de la agrupación antioqueña, además de las participaciones especiales de Jacques Toukhmanian y Luces Velásquez.

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Previo al estreno de La Sinfonía de los Bichos Raros en Sitges, Infobae Colombia conversó con Juancho Valencia sobre el recorrido de este universo creativo desde el álbum hasta el largometraje, la selección en Sitges, y el proceso de rodaje con músicos convertidos en actores.

Por otra parte, la charla abordó proyectos pasados, presentes y futuros, como su participación en la adaptación para Netflix de Cien Años de Soledad, el último álbum de la agrupación, Tarde Ventura, y los planes que Puerto Candelaria tiene para el próximo año, incluyendo un proyecto vinculado a la música clásica.

Infobae Colombia: La Sinfonía de los Bichos Raros primero fue álbum, luego fue un libro interactivo, y ahora va al cine. ¿Cómo surge ese salto al séptimo arte?

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Juancho Valencia: [se ríe] Bueno, creo que tiene que ver un poco con el espíritu de Puerto Candelaria. Definitivamente, en la trayectoria de Puerto Candelaria la música trasciende, y siempre lo hemos pensado como un lugar totalmente creativo, donde los músicos puedan realmente proponerle universos originales y únicos al público.

Y con La Sinfonía de los Bichos Raros, que es precisamente un universo fantasioso que se crea dentro de otro universo fantasioso que es el universo de Puerto Candelaria, es uno que hemos escogido para hablarle a los más chicos, para hablarle a la familia. Y precisamente comienza como un proyecto musical dirigido a los niños con un éxito rotundo, tanto que esa producción discográfica queda nominada a los Latin Grammy a Mejor álbum de música latina para niños. Es un logro muy simbólico para nosotros como artistas.

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La “bichomanía” comenzó a tomar mucha fuerza porque habían unas razones muy poderosas. Era la primera vez que escuchábamos una cucaracha cantar, una araña, un gallinazo, un sapo, un murciélago, una serpiente, una mariposa negra, una zarigüeya... lo que llamamos los animales mal amados. Entonces, primero que todo fue decir: sí, estos animales los humanos no los queremos tanto, pero también son creaciones de la naturaleza y se merecen todo el respeto, todo el conocimiento frente a ellos.

Nos dimos cuenta que los niños muy rápido entendieron la metáfora de lo que estábamos hablando, y era la convivencia con el que luce diferente, piensa diferente, se enamora diferente. Y no se está invitando a amar al otro desproporcionadamente o ciegamente, sino al conocimiento del otro. Creo que el primer paso para amar al otro, al diferente, es conocerlo, escucharle su historia, conocerle sus poderes, sus debilidades.

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Y esa es un poco la premisa de la cual se desprende todo el universo, la aceptación de: “somos raros, pero bien”, ¿cierto? Hay que hacer la tarea, hay que ser buena onda con los amigos, con la familia. Así seas raro, puedes y tienes que hacerlo bien.

Es una premisa muy poderosa que nos ha llevado a un éxito rotundo de La Sinfonía de los Bichos Raros y que nos faltaba, pues prácticamente llegar al arte supremo, que es el cine, donde se reúnen absolutamente todas las artes a trabajar conjuntamente.

Y además teníamos el reto de hacer la primera película musical, el primer musical de fantasía en Colombia. Y no lo queríamos hacer como en muñequitos o animado o IA, sino que queríamos personificar cantantes de verdad, grandes cantantes y actrices también y actores que lo son. Y queríamos ir a esas películas de los 90, como Las Tortugas Ninja, un poco desde esa artesanía de la ciencia ficción.

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El largometraje se filmó en Medellín con actores reales y prescindió del uso de animación o inteligencia artificial - crédito cortesía Ramos García comunicaciones

¿Cómo fue trabajar y coordinar esfuerzos con Julián Duque y Felipe Martínez? ¿Cómo se llevaron la visión musical de Puerto Candelaria y la mirada de alguien que conoce todo lo que implica hacer cine?

Precisamente, como lo venía diciendo, el cine es, es un arte muy complejo, porque es imposible que alguien tenga el control de todo en una película. Y precisamente este trabajo de dirección donde nos sumamos tres empresas que, como que pareciera como si no tuviéramos más problemas [ríe] y más chicharrones, y nos dijimos: “Ve, ¿y qué tal si hacemos una película?” Como: “¿Qué? ¿En serio? Bueno, vamos, vamos a hacerla porque somos bichos raros”.

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Teleantioquia y Diptongo Media Group se sumaron a Puerto Candelaria para generar este proyecto. Julián Duque y Felipe Martínez de Diptongo, y del lado de Puerto Candelaria, yo y Sofía Carvalho, los dos directores artísticos de Puerto Candelaria.

Cada uno asumió el reto y fue totalmente gratificante. La visión cinematográfica de Julián coincidía con la versión cinematográfica que nosotros queríamos, y era que queríamos hacer cine colombiano para la familia, cine colombiano chévere, buena onda, que pudiera llegarle a muchas personas.

No queríamos hacer una pieza cinematográfica de culto o totalmente underground. Creo que en Colombia nos hace falta llenar un espacio de público general, que las personas puedan ir al cine porque encuentran películas que son divertidas, que se sienten bien. Y eso es un poco el universo que se genera en La Sinfonía de los Bichos Raros: La película.

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En el elenco están la mayoría de los que participaron en la grabación del disco, ¿Cómo fue para ellos vincularse y trascender la colaboración inicial para ahora ser protagonistas de la historia, ante las cámaras?

Es un reto muy bonito, porque también es la primera película musical de fantasía, pero los actores son músicos reales, son músicos profesionales. Tenemos a Kat, que en ese momento hacía parte del universo de Puerto Candelaria. Ahora lo sigue haciendo como actriz.

Tenemos a Kei Linch, rapera superprofesional y una música tremenda que terminó siendo una superactriz también. Tenemos a Rana, de una de las agrupaciones más importantes, de los precursores de la música urbana colombiana, con su grupo Zona Prieta. Tenemos los integrantes de Puerto Candelaria, que tienen unos papeles también importantes en, en la historia, y pues hubo un trabajo muy fuerte de ensayo, de preparación en la dirección escénica de Jairo Pinzón, que además es Caneca, el Chulo, y uno de los grandes actores de improvisación y del teatro humorístico y de comedia en, en Colombia.

Hubo una preparación muy exigente para que se lograra, pero se siente realmente la naturalidad, cuando ellos están totalmente personificados en un barrio que puede ser cualquier comuna de Colombia, es un barrio donde nos sentimos totalmente identificados con nuestros barrios, la tienda, los vendedores, el bullicio,. Es algo que tú no lo puedes creer.

La primera sensación de las personas es: “¿Es verdad que eso lo hicieron en Colombia? ¿Es verdad que eso lo hicieron solo colombianos? Y eso es un piropo. [risa] Eso es un piropo que dice: “Ah, okey, lo estás viendo y te estás sorprendiendo”.

Además, tenemos dos grandes maestros acompañándonos como Jacques Toukhmanian, que incluso ganó un India Catalina como mejor actor de reparto, y Luces Velásquez, una leyenda, un ícono de la televisión y del cine colombiano con un papel maravilloso, doña Pulcra, que además se mete a darle toda la energía a los músicos que en este momento estaban actuando, como actores, en la película.

Jacques Toukhmanian se cuenta entre los actores que participaron del rodaje - crédito cortesía Ramos García comunicaciones

¿Cómo fue el momento en que recibió la noticia de que los seleccionaron para presentar La Sinfonía de los Bichos Raros en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, en Sitges?

No, imaginate eso. La Sinfonía de los Bichos Raros solo nos ha traído buenas noticias. Yo nunca me imaginé que una cucaracha me iba a dar tan buenas noticias en la vida, [risa] quee una araña, que una zarigüeya me iba siempre a sonreír. Es una manera muy bonita de hacer un homenaje a la naturaleza y a lo mágico de la vida.

Primero fue una miniserie que hicimos con Teleantioquia, la cual ganó seis premios India Catalina. Es la mitad de los premios que tiene el canal en toda su existencia. Después ganamos más de seis premios de televisión pública alrededor del mundo, en Taiwán, en Alemania, en Barcelona, en Brasil, en Estados Unidos.

Y ahora que la volvemos película, de inmediato somos seleccionados en el festival más importante de cine fantástico del mundo, que es Sitges. Y eso para nosotros es como: “guau, esta, esta historia parece que la gente siente lo mismo que nosotros”. Demasiado privilegiados y nos llena de orgullo sentir que una película 100% hecha por colombianos llega a estas instancias.

La producción reunió el trabajo conjunto de las empresas Merlín Producciones, Diptongo Media Group y el canal regional Teleantioquia - crédito cortesía Ramos García comunicaciones

Guillermo del Toro, el director de fantasía latino más importante, estrena sus películas en Sitges. Y que nosotros lleguemos a ese espacio nos llena de orgullo. Lo único que falta es que ahora Colombia entera vea la película, que todas las personas ahora que la vamos a tener en las salas, a partir del 22 de octubre. Por favor, es como: “chicos, ya todo está servido”. Lo único que necesitamos que los mismos colombianos, apoyemos estas iniciativas, nos enamoremos y le demos esta oportunidad a este proyecto, que lo único que ha hecho es darle y poner el nombre de Colombia, ponerlo en lo alto del cine en el mundo.

Paralelamente con todo el éxito y las adaptaciones de La Sinfonía de los Bichos Raros, los colombianos fueron testigos de otro fenómeno audiovisual con otra fantasía, Cien años de soledad, donde usted participó como miembro del equipo de dirección musical. ¿Hubo algo de esa experiencia que se filtrara al momento de hacer esta adaptación cinematográfica de La Sinfonía de los Bichos Raros?

Es una pregunta muy bonita. El día que me llamaron a participar en Cien años de soledad, había terminado la película. [risas]

O sea, ¿Fue al revés?

Sí, fue al revés, exactamente. Pues digamos que yo en mi carrera como profesional y con Merlín Producciones, mi casa disquera y mi productora, hemos trabajado mucho para diferentes formatos audiovisuales. Ya habíamos ganado dos India Catalina, uno con la telenovela Allá te espero de RCN, otra con Loquito por ti de Caracol, donde hicimos parte del equipo de la dirección musical.

Lo que te puedo decir es que, claro, la experiencia que tuve al estar más de tres años en el rodaje y en el trabajo de Cien años de soledad, no solamente a mí, a todas las personas que participamos en ese proyecto, nos hizo crecer y tener una capacidad audiovisual nunca instalada en Colombia, ¿cierto? Todas las personas que estábamos ahí, este proyecto nos exigió el máximo. Y bueno, pues lo que ha sucedido cambió la historia del cine, cambió la historia de Latinoamérica. Creo que es indudable el trabajo y el talento, el talento maravilloso, monstruoso de Laura Mora. Pero, coincidencialmente, no coincidieron [risas]

Tuvo la oportunidad de ir al set en Alvarado donde montaron Macondo. ¿Cómo fue esa experiencia para usted?

Todas las escenas que tuvieran música, desde un tarareo hasta fiestas con 18, 20, 25 músicos, yo tenía que estar presente. Digamos que mi función técnica era de director de música en set. Entonces, yo tenía que crear la música que existía dentro de la historia. O sea, lo que cantaba Aureliano, las fiestas, cuando se iban a casar, qué canciones bailaban, cómo las cantaban... Era como la música dentro de esa realidad de Macondo.

El trabajo de banda sonora lo hace Camilo Sanabria, que además tuvimos la fortuna de ganar el Latin Grammy. Por primera vez, los Latin Grammy abren la modalidad de música para cine y tuvimos la fortuna de ganar con Cien años de soledad, ganándole a nuestros maestros, a Gustavo Santaolalla, a Eduardo Cabra, nuestros maestros y amigos, y tuvimos la posibilidad de, de llevar este gran proyecto.

Entonces, claro, yo tenía que estar en el rodaje. Durante tres años viajé hacia Alvarado, Tolima, donde se construyó un Macondo en escala real, un pueblo de 10 cuadras totalmente construido para la grabación y el rodaje. Y además, no era solamente componer la música, sino también investigar en qué año estamos aproximadamente. Así el libro no hable de fechas, pero sí tiene una temporalidad que es clara cuando habla de ciertos momentos históricos de Colombia. Tú puedes ubicar a Macondo en unas fechas reales y también en una geografía real. Entonces, tenías que hacer toda la investigación para poder poner los músicos con unas composiciones que hicieran parte históricamente de esto.

Fue un trabajo que definitivamente te cambia la vida, y precisamente, pues estar en mundos de fantasía, [risa] estar en Puerto Candelaria, que es un pueblo imaginario, estar en La Sinfonía de los Bichos Raros, que también es un lugar imaginario donde conviven los humanos y las cucarachas y las arañas, y estar en Macondo también, que es como un Colombia de fantasía. Pero también los tres tienen una dosis de realidad. Definitivamente me hace muy feliz hacer parte como de estos grandes proyectos de la fantasía colombiana y que precisamente, pues lo podemos ver, que es una línea de expresión de arte colombiano que tiene mucha fuerza y que todavía estamos apenas comenzándolo a explorar, que es la fantasía.

Colombia tiene una dosis de realidad en el arte muy fuerte, porque, pues nuestra realidad [risa] parecen cuentos de fantasía, definitivamente. Pero también eso nos ha impedido jugar también desde la fantasía misma, ¿cierto? Entonces, estos universos, muestran que el colombiano tiene una capacidad de imaginación, y de echar cuentos y de imaginarse mundos muy poderosos.

Hablemos un poco del nuevo álbum de Puerto Candelaria, Tarde Ventura. ¿Qué nos puede contar de ese trabajo? ¿Cómo fue el proceso creativo esta vez?

Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito YouTube

Nos tiene felices este álbum, definitivamente nos tiene muy emocionados. Llega en un momento muy poderoso y pues digamos que lo que lo hace único es la llegada de un nuevo personaje. O sea, la saga de ese pueblo llamado Puerto Candelaria, con los personajes que llegan, aparecen, desaparecen, es una historia que sigue desarrollándose y llega con un personaje maravilloso que es Zafra, una mujer que nace en el cañaduzal del puerto de la Candelaria, que la hemos visto desde chiquita correteando por el malecón de las Delicias, en el bazar de las Fatigas, desde chiquita la hemos visto hacer trucos con dados, bailar canciones, tocar su trompeta. Y ahora llega a, a ser parte protagónica de Puerto Candelaria.

Entra Zafra, como cantante y como trompetista, personificada por Gerald Florez,una de las mujeres más talentosas que han dado estas montañas de Medellín. Llegamos a construir un universo totalmente diferente con sus talentos, con su capacidad para las músicas folclóricas colombianas, con su capacidad para la música mexicana, para el bolero. Y definitivamente nos abre un espectáculo diferente.

Acabamos de llegar de una gira que nos llevó por seis países de Europa y con todo el corazón de los europeos. Las canciones, la gente las está cantando, se han apropiado mucho de estas canciones donde empezamos a experimentar otras sonoridades y también vamos a unos sonidos que Puerto Candelaria ha pasado y la gente ha agradecido, porque eso de alguna manera es como un abrazo que uno le da a los, a sus seguidores que se enamoraron de momentos muy diferentes de una agrupación longeva.

Hacemos un poco como guiños a otros momentos de la agrupación, pero totalmente centrados en el presente. Y eso ha hecho que estemos muy felices por la cantidad de la cantidad de gente que está disfrutando esta música y que lo está cantando, bailando. Y pues estamos llegando a los escenarios y ya la gente canta las canciones, las baila, las pide y eso es lo más gratificante que un artista puede recibir de su gente.

Llega el estreno de la película de La Sinfonía de los Bichos Raros y, ¿qué sigue para Puerto Candelaria? ¿Cómo van a cerrar el año y qué tienen ya planeado para 2027?

¡Ay, descansar! [risa] Ha sido un año fuerte, que no ha sido un año fácil para la cultura en Colombia, para los artistas. Siempre cuando hay cambios políticos, tuvimos una desgracia nacional como fue el terremoto, tuvimos Mundial, es un año de muchos conflictos internacionales, y el arte y los artistas son totalmente afectados. Son como el ala más sensible de una sociedad, ¿cierto? Porque es muy frágil, no solamente desde lo económico, desde lo profesional, sino también desde los corazones de los artistas que reciben todo esto muy fuerte.

Entonces, ha sido un año en que vale la pena contarle a las personas que los artistas se sostienen, se mantienen frente a la adversidad y que toda la música y todo lo que se genera, es realmente porque hay una necesidad muy primaria de estos seres humanos que son los artistas de entregarles a las personas. Por eso siempre la invitación de que vayan a ver las películas, de que escuchen las canciones, de que vayan a los conciertos, realmente es muy poderosa. Y este año especialmente, ha sido una invitación de todos los artistas, sin importar si son grandes, si son pequeños. Es como: consuman el arte, consuman el arte de los colombianos. Es un arte que es totalmente respetado en el mundo y lo único que nos falta es que nosotros mismos lo sigamos alimentando y que los artistas siempre se sientan acompañados.

Venimos con la película, que como lo decimos, es uno de los hitos más grandes de nuestra historia y nuestra carrera. Estamos haciendo unos proyectos maravillosos, y pues para que no me demanden [risas] porque a veces uno no sabe qué puede decir y qué no, pero bueno, vienen cosas muy poderosas.

El otro año se celebran unos aniversarios muy importantes, los 100 años de Gabriel García Márquez, y también los 200 años del natalicio de Ludwig van Beethoven, y estamos en un proyecto muy bonito donde nos vamos a traer a Beethoven para Colombia. Le vamos a hacer un tour maravilloso por Colombia y vamos a ver qué va a suceder de esta locura. Vamos a empezar a generar proyectos de divulgación científica, desde la astronomía, desde la inteligencia artificial, y empezar a generar también ese juego que nos caracteriza desde Puerto Candelaria. Entonces, lo que les puedo decir es que Puerto Candelaria hay pa’ rato.