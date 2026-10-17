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Bayern Múnich vs. RB Leipzig - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz por la Bundesliga

El “Gigante de Baviera” continúa la defensa del título en el campeonato alemán y con la estrella de la selección Colombia en racha goleadora

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Tras el mal comienzo en la temporada 2026-2027, Luis Díaz se encuentra en una pequeña racha goleadora con el cuadro alemán-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Tras el mal comienzo en la temporada 2026-2027, Luis Díaz se encuentra en una pequeña racha goleadora con el cuadro alemán-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y RB Leipzig por la fecha 6 de la Bundesliga.

El juego se disputará el 17 de octubre de 2026 en el estadio Allianz Arena de Múnich a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Espn 2 y de Disney Plus Premium.

El juez central del encuentro será Tobías Stieler.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasa en la previa del partido y durante los 90 minutos en Baviera.

11:50 hsHoy

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El 13 de octubre de 2026, Bayern Múnich regresó a la acción en la UEFA Champions League y empató en condición de visitante ante el Viking de Noruega que contó con Luis Díaz en el once inicial.

Leer la nota completa
11:38 hsHoy

Así va la fecha 6 de la Bundesliga

16 de octubre de 2026

Eintracht Frankfurt 1-0 Colonia

  • Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
  • Árbitro: Benjamin Brand
  • Goles: El delantero Younes Ebnoutalib al minuto 77 de partido para Frankfurt

17 de octubre de 2026

Unión Berlín vs. Borussia Dortmund

  • Estadio: An der Alten Försterei de Berlín
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Daniel Schlager
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hamburgo vs. Stuttgart

  • Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Sebastian Hoeness
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Werder Bremen vs. Paderborn

  • Estadio: Weserstadion de Bremen
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Robert Schröder
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Schalke 04 vs. Mainz 05

  • Estadio: Veltins-Arena de Gelsenkirchen
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Richard Hempel
  • Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

18 de octubre de 2026

Bayer Leverkusen vs. Friburgo

  • Estadio: BayArena de Leverkusen
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Florian Badstübner
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim

  • Estadio: Europa-Park de Mönchengladbach
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Sören Storks
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium
11:33 hsHoy

Los bávaros quieren volver al liderato en Alemania

Luis Díaz marcó un importante gol en la Champions League ante el Viking de Noruega-crédito Carina Johansen/NTB vía REUTERS
Luis Díaz marcó un importante gol en la Champions League ante el Viking de Noruega-crédito Carina Johansen/NTB vía REUTERS

Bayern igualó 3-3 ante Viking FK el 13 de octubre de 2026 en el Lyse Arena de Stavanger, Noruega, por la Champions League. El equipo local abrió el marcador a los dos minutos mediante el defensor australiano Gianni Stensness, tras un tiro de esquina, y Peter Christiansen amplió la ventaja en un contraataque antes del descanso.

Harry Kane descontó de penal a los 54 minutos y Luis Díaz igualó seis minutos más tarde. El colombiano completó la remontada a los 71, luego de una jugada colectiva que terminó con su definición para el 3-2.

El defensor Herman Haugen marcó el empate definitivo a los 90 minutos, tras una recuperación rápida y un centro que encontró su cabezazo. La igualdad volvió a dejar expuestas dificultades defensivas del conjunto dirigido por Vincent Kompany en el juego aéreo.

Por la Bundesliga, el 10 de octubre de 2026, Bayern Múnich empató 2-2 con Augsburgo en el campeonato alemán. Robin Fellhauer anotó a los seis segundos después de un error de Manuel Neuer en el control y el despeje, uno de los tantos más rápidos en la historia de la Bundesliga.

Ismael Saibari estableció el empate a los 55 minutos, tras recibir una asistencia de Kane y definir frente al portero Dahmen. El mediocampista marroquí había recibido un golpe en un ojo durante el primer tiempo, aunque continuó en el campo.

Augsburgo retomó la ventaja nueve minutos después, cuando Neuer dejó un rebote ante un remate de Calvin Brackelmann. Bayern solo había recibido dos goles en las cuatro fechas anteriores, pero volvió a mostrar problemas en defensa.

Nathaniel Brown marcó el 2-2 a los 81 minutos, después de una acción construida por Kane sobre la derecha. El delantero inglés salió del área, se asoció con sus compañeros y habilitó la llegada que produjo la igualdad.

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