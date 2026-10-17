Bayern Múnich vs. RB Leipzig - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz por la Bundesliga

Tras el mal comienzo en la temporada 2026-2027, Luis Díaz se encuentra en una pequeña racha goleadora con el cuadro alemán-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y RB Leipzig por la fecha 6 de la Bundesliga.

El juego se disputará el 17 de octubre de 2026 en el estadio Allianz Arena de Múnich a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Espn 2 y de Disney Plus Premium.

El juez central del encuentro será Tobías Stieler.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasa en la previa del partido y durante los 90 minutos en Baviera.