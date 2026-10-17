Carlos Antonio Vélez se fue contra Karol G y demás artistas por conciertos en El Campín: “El estadio es para el fútbol”

Carlos Antonio Vélez arremetió contra Karol G y los artistas que cantarán en el estadio El Campín antes de finalizar 2026 - crédito Colprensa

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Para cuidar la cancha del estadio El Campín, en Bogotá, el concierto de Fonseca, programado para el 24 de octubre, fue trasladado al Vive Claro con el objetivo de favorecer la recuperación de la gramilla.

La medida fue aplaudida por el periodista Carlos Antonio Vélez, quien pidió que el resto de los artistas deje de presentarse en ese lugar. La propuesta generó debate porque varios cantantes internacionales actuarán en la capital durante lo que queda de 2026, entre ellos Karol G, que tiene tres fechas de conciertos.

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Sobre la cancha, Sencia, operador del escenario deportivo, informó que ya cuenta con el visto bueno de la Dimayor, Millonarios y la Alcaldía de Bogotá para la disputa del partido entre Millonarios y Jaguares. El encuentro estaba en duda tras la cancelación del anterior partido de los embajadores por el estado de la gramilla.

“Los que se tienen que mudar son otros”

El concierto de BTS en Bogotá, los 2 y 3 de octubre, representó un momento difícil para Sencia como administrador del estadio desde que asumió la labor en octubre de 2024. El evento generó problemas con Santa Fe por la final de la Liga Femenina, provocó la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas porque la cancha no se recuperó y obligó a trasladar otro concierto.

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A través de su cuenta de X, Carlos Antonio Vélez afirmó que El Campín no puede recibir conciertos porque no está en condiciones de acogerlos. Además, argumentó que fue construido como escenario deportivo y cuestionó que los artistas, como la “Bichota”, tengan varios días reservados.

Los artistas son los responsables del daño a la gramilla del estadio El Campín, según el periodista Carlos Antonio Vélez - crédito @velezfutbol/X

“El problema no es Fonseca, al que ya mandaron para otro lado, es Karol G con tres días en El Campín y todos los demás. El estadio es para el fútbol, los que se tienen que mudar son otros. El espíritu de la donación no puede ser cambiado por los mercachifles”, escribió el periodista.

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Vélez también aplaudió el anuncio del Idrd sobre el cambio de sede para el concierto de Fonseca, pues le dará más tiempo al gramado de El Campín para recuperarse al 100% para los partidos de Millonarios y Santa Fe, que se encuentran en la recta final de la Liga BetPlay: “Es bueno que los ‘activistas’ de los mercachifles lean esto, que de ser cierto, les sacará maldiciones múltiples”.

Carlos Antonio Vélez celebró que el concierto de Fonseca pasara para el Vive Claro el 24 de octubre - crédito @velezfutbol/X

El Campín está listo para el fútbol

A través de un comunicado, Sencia informó que la cancha ya se encuentra en buenas condiciones para el fútbol colombiano: “Representantes de Millonarios FC, y la DIMAYOR realizaron una visita de inspección a la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, con el propósito de evaluar su estado y verificar las condiciones técnicas de la grama”.

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“Durante la inspección se evidenció una evolución favorable en el proceso de recuperación de la cancha. Los parámetros de humedad registrados durante la jornada indican condiciones aptas para el desarrollo del partido, de acuerdo con las mediciones técnicas realizadas”, añadió.

Luego de la inspección de la Dimayor, Millonarios, la Alcaldía de Bogotá y Sencia, el césped avanzó mucho en su proceso de mejoría - crédito Sencia

Sencia explicó que el centro de la cancha, los sectores de oriental y occidental, ya se encuentran en un 50% de humedad, mientras que la medición superficial en occidental alcanzó el 30%, que es aceptable para el compromiso del 17 de octubre por la Liga BetPlay.

“Tras la visita, donde queda confirmado el partido, se continuará con el monitoreo, seguimiento y verificación por parte de las autoridades pertinentes. El día de mañana se realizará la visita del comisario de campo y del cuerpo arbitral, conforme a los procedimientos establecidos”, finalizó el concesionario en su comunicado.

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