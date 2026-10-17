Deportes

Carlos Antonio Vélez se fue contra Karol G y demás artistas por conciertos en El Campín: “El estadio es para el fútbol”

Sigue la polémica por el uso del escenario para eventos musicales, que han provocado los aplazamientos de los partidos de Millonarios y Santa Fe, además de afectar el calendario del fútbol colombiano

Carlos Antonio Vélez arremete contra Karol G
Carlos Antonio Vélez arremetió contra Karol G y los artistas que cantarán en el estadio El Campín antes de finalizar 2026 - crédito Colprensa
Guardar

Para cuidar la cancha del estadio El Campín, en Bogotá, el concierto de Fonseca, programado para el 24 de octubre, fue trasladado al Vive Claro con el objetivo de favorecer la recuperación de la gramilla.

La medida fue aplaudida por el periodista Carlos Antonio Vélez, quien pidió que el resto de los artistas deje de presentarse en ese lugar. La propuesta generó debate porque varios cantantes internacionales actuarán en la capital durante lo que queda de 2026, entre ellos Karol G, que tiene tres fechas de conciertos.

PUBLICIDAD

Sobre la cancha, Sencia, operador del escenario deportivo, informó que ya cuenta con el visto bueno de la Dimayor, Millonarios y la Alcaldía de Bogotá para la disputa del partido entre Millonarios y Jaguares. El encuentro estaba en duda tras la cancelación del anterior partido de los embajadores por el estado de la gramilla.

“Los que se tienen que mudar son otros”

El concierto de BTS en Bogotá, los 2 y 3 de octubre, representó un momento difícil para Sencia como administrador del estadio desde que asumió la labor en octubre de 2024. El evento generó problemas con Santa Fe por la final de la Liga Femenina, provocó la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas porque la cancha no se recuperó y obligó a trasladar otro concierto.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de X, Carlos Antonio Vélez afirmó que El Campín no puede recibir conciertos porque no está en condiciones de acogerlos. Además, argumentó que fue construido como escenario deportivo y cuestionó que los artistas, como la “Bichota”, tengan varios días reservados.

El Campín
Los artistas son los responsables del daño a la gramilla del estadio El Campín, según el periodista Carlos Antonio Vélez - crédito @velezfutbol/X

El problema no es Fonseca, al que ya mandaron para otro lado, es Karol G con tres días en El Campín y todos los demás. El estadio es para el fútbol, los que se tienen que mudar son otros. El espíritu de la donación no puede ser cambiado por los mercachifles”, escribió el periodista.

Vélez también aplaudió el anuncio del Idrd sobre el cambio de sede para el concierto de Fonseca, pues le dará más tiempo al gramado de El Campín para recuperarse al 100% para los partidos de Millonarios y Santa Fe, que se encuentran en la recta final de la Liga BetPlay: “Es bueno que los ‘activistas’ de los mercachifles lean esto, que de ser cierto, les sacará maldiciones múltiples”.

El Campín
Carlos Antonio Vélez celebró que el concierto de Fonseca pasara para el Vive Claro el 24 de octubre - crédito @velezfutbol/X

El Campín está listo para el fútbol

A través de un comunicado, Sencia informó que la cancha ya se encuentra en buenas condiciones para el fútbol colombiano: “Representantes de Millonarios FC, y la DIMAYOR realizaron una visita de inspección a la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, con el propósito de evaluar su estado y verificar las condiciones técnicas de la grama”.

Durante la inspección se evidenció una evolución favorable en el proceso de recuperación de la cancha. Los parámetros de humedad registrados durante la jornada indican condiciones aptas para el desarrollo del partido, de acuerdo con las mediciones técnicas realizadas”, añadió.

Luego de la inspección de la Dimayor, Millonarios, la Alcaldía de Bogotá y Sencia, el césped avanzó mucho en su proceso de mejoría - crédito Sencia

Sencia explicó que el centro de la cancha, los sectores de oriental y occidental, ya se encuentran en un 50% de humedad, mientras que la medición superficial en occidental alcanzó el 30%, que es aceptable para el compromiso del 17 de octubre por la Liga BetPlay.

“Tras la visita, donde queda confirmado el partido, se continuará con el monitoreo, seguimiento y verificación por parte de las autoridades pertinentes. El día de mañana se realizará la visita del comisario de campo y del cuerpo arbitral, conforme a los procedimientos establecidos”, finalizó el concesionario en su comunicado.

Temas Relacionados

Carlos Antonio VélezEl CampínKarol GFonsecaSenciaMillonariosColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Cali salvó un punto en el debut por Copa Libertadores Femenina: empató 1-1 contra Libertad de Paraguay

Con golazo de Yessica Bermeo en el tiempo de reposición, las azucareras salvaron el primer partido en la fase de grupos y con una jugadora menos por la expulsión de Maryory Sánchez

Deportivo Cali salvó un punto en el debut por Copa Libertadores Femenina: empató 1-1 contra Libertad de Paraguay

James Rodríguez no fue convocado por Atlético Nacional para el partido ante Boyacá Chicó: esta sería la razón

El volante venía siendo determinante para el entrenador Lucas González en Liga BetPlay y Copa Colombia, pero se quedó afuera de la lista de convocados que viajarán a Tunja

James Rodríguez no fue convocado por Atlético Nacional para el partido ante Boyacá Chicó: esta sería la razón

El Campín por fin tendrá fútbol: así se encuentra la gramilla tras su proceso de recuperación

Luego de la cancelación del partido Millonarios vs. Once Caldas porque aún no estaba lista la cancha, la Dimayor, Sencia, la Alcaldía de Bogotá y el club azul inspeccionaron la grama

El Campín por fin tendrá fútbol: así se encuentra la gramilla tras su proceso de recuperación

Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz por la Bundesliga

El “Gigante de Baviera” vuelve a su casa con el objetivo de volver a sumar tras empatar en el campeonato local ante Augsburgo y en la Champions League ante el Viking FK de Noruega

Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz por la Bundesliga

Figura de la selección Colombia Femenina Ana María Guzmán se pronunció en redes sobre su lesión: “Las veces que sean necesarias, me voy a levantar”

Ana María Guzmán publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram expresando su dolor por la lesión de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha

Figura de la selección Colombia Femenina Ana María Guzmán se pronunció en redes sobre su lesión: “Las veces que sean necesarias, me voy a levantar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Feid será el encargado de encabezar el Megaland Bacano 2026: todos los detalles

Feid será el encargado de encabezar el Megaland Bacano 2026: todos los detalles

Empresario responsable del concierto de Fonseca habló del traslado al Vive Claro y el futuro de los próximos conciertos en El Campín de Bogotá

Puerto Candelaria y ‘La Sinfonía de los Bichos Raros’ llegan a las salas de cine de Colombia

Robert Farah tuvo que frenar fuerte discusión entre Pautips y Tuto Patiño en ‘MasterChef Celebrity’: “No peleen más”

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casarán en imponente catedral de Colombia: el artistas dio detalles sobre la luna de miel

Deportes

Deportivo Cali salvó un punto en el debut por Copa Libertadores Femenina: empató 1-1 contra Libertad de Paraguay

Deportivo Cali salvó un punto en el debut por Copa Libertadores Femenina: empató 1-1 contra Libertad de Paraguay

James Rodríguez no fue convocado por Atlético Nacional para el partido ante Boyacá Chicó: esta sería la razón

El Campín por fin tendrá fútbol: así se encuentra la gramilla tras su proceso de recuperación

Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz por la Bundesliga

Figura de la selección Colombia Femenina Ana María Guzmán se pronunció en redes sobre su lesión: “Las veces que sean necesarias, me voy a levantar”