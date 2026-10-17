Millonarios vs. Jaguares - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del regreso del fútbol a El Campín

Jaguares de Córdoba vs. Millonarios - Liga BetPlay -crédito Andrés López/Colprensa

Millonarios recibirá a Jaguares este sábado 17 de octubre, a las 6:00 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la fecha 15 del Fútlbol Profesional Colombiano (FPC).

El encuentro quedó confirmado después de que una inspección técnica determinara que el campo de juego reúne las condiciones necesarias, aunque el césped continuará bajo observación hasta la revisión previa del comisario de campo y el cuerpo arbitral.