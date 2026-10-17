Millonarios vs. Jaguares - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del regreso del fútbol a El Campín

Millonarios recibirá a Jaguares este sábado 17 de octubre, a las 6:00 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la fecha 15 del Fútlbol Profesional Colombiano (FPC).
El encuentro quedó confirmado después de que una inspección técnica determinara que el campo de juego reúne las condiciones necesarias, aunque el césped continuará bajo observación hasta la revisión previa del comisario de campo y el cuerpo arbitral.
Dimayor confirmó el partido Millonarios vs. Jaguares
La visita de seguimiento se realizó el viernes 16 de octubre con la participación de representantes de Millonarios FC, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) y la Alcaldía Mayor de Bogotá. El informe señaló una recuperación favorable de la grama tras los trabajos efectuados en el escenario.
Las mediciones arrojaron un nivel de humedad del 50% en el centro del campo y en los sectores oriental y occidental. En la superficie del costado occidental, el registro fue del 30%. Según las entidades que participaron en la inspección, los resultados permiten la disputa del compromiso.
Dimayor informó que Millonarios comunicó, tras la revisión, que el terreno estaba en condiciones para albergar el partido ante Jaguares. La entidad confirmó así la programación prevista para la fecha.
El estado de la cancha volverá a ser evaluado antes del inicio del encuentro, como parte del protocolo habitual. Las autoridades y los organizadores mantendrán el seguimiento del proceso de recuperación del césped.