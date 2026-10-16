Colombia

Empresario responsable del concierto de Fonseca habló del traslado al Vive Claro y el futuro de los próximos conciertos en El Campín de Bogotá

Horas después de conocerse el traslado de la presentación del bogotano por la polémica alrededor del estado de la grama y la gestión de Sencia, el empresario Diomar García aseguró que los próximos shows bajo su responsabilidad se mantendrán sin modificaciones

El cantante Fonseca trasladó su presentación del 24 de octubre desde el estadio El Campín hacia el escenario Vive Claro - crédito Contraloría de Bogotá y captura de pantalla @fonsecamusic/Instagram
El cantante Fonseca trasladó su presentación del 24 de octubre desde el estadio El Campín hacia el escenario Vive Claro - crédito Contraloría de Bogotá y captura de pantalla @fonsecamusic/Instagram
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La controversia alrededor del estado de la gramilla del estadio El Campín de Bogotá luego de los dos conciertos de la banda surcoreana BTS, realizados el 2 y el 3 de octubre de 2026, sumó nuevos capítulos este mes cuando la Dimayor ordenó la suspensión del partido entre Millonarios y Once Caldas el pasado 13 de octubre, minutos antes de su inicio, por el mal estado del terreno de juego.

Ante esto, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) abrió actuaciones contra la concesionaria Sencia por un posible incumplimiento del contrato de Asociación Público-Privada firmado en 2024, mientras la Contraloría de Bogotá adelanta una indagación preliminar sobre un eventual daño al patrimonio distrital.

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En medio de la presión por el regreso del fútbol al escenario capitalino, este viernes 16 de octubre el cantante Fonseca (que tenía programado presentarse en El Campín el día 24), anunció que movería su concierto al Vive Claro, hecho que fue celebrado por los sectores ligados al deporte, pero generó algunas quejas de los fanáticos, considerando que no estaban dadas las mismas condiciones por las que se pagaron inicialmente.

En medio de esta turbulencia mediática, el empresario de conciertos Diomar García, responsable de la realización del show de Fonseca, concedió una entrevista a Red+ el viernes 16 de octubre, horas después de que se diera a conocer el traslado de su espectáculo al Vive Claro.

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Durante la conversación, el empresario ocañero con 25 años de trayectoria en la organización de conciertos en Colombia, explicó los motivos del cambio y adelanta el panorama para el resto de la agenda musical del estadio bogotano.

Diomar García en una foto de book profesional
El empresario Diomar García señaló que el factor climático está complicando no solo a los equipos de fútbol, sino a los propios realizadores de conciertos por el montaje y desmontaje de las tarimas - crédito cortesía oficina Gus Rincón

En la conversación, García recordó que su compañía tiene programados cinco conciertos para El Campín en el segundo semestre del año, de los cuales el de Fonseca era el primero. Los restantes incluyen el espectáculo Juntos De Nuevo el 21 de noviembre, donde se reunen figuras del vallenato como Jean Carlos Centeno, Hebert Vargas, Nelson Velásquez, Alex Manga, o el Binomio de Oro de América; y las tres fechas de Karol G con su Viajando Por El Mundo Tropitour los días 4, 5 y 6 de diciembre.

Tras confirmarse el traslado del concierto de Fonseca, el empresario manifestó que las garantías para los eventos restantes permanecen intactas.

“Tenemos que pasarlo al Vive Claro, pero nos garantizan que los demás conciertos los vamos a tener en el estadio sin ningún problema y conviviendo el fútbol con esos eventos”, declaró.

Esta afirmación se produce en un contexto de incertidumbre institucional. El director del Idrd, Daniel García Cañón, advirtió días antes que la entidad evalúa pedir el aplazamiento de los espectáculos pendientes si la recuperación de la gramilla lo requiere. Además de los mencionados, se incluyen los conciertos de Ryan Castro (31 de octubre), Los Tigres del Norte (7 de noviembre), y el festival Megaland (20 de noviembre). Una veeduría ciudadana, además, presentó una acción de tutela para suspender todo montaje sobre la cancha hasta que exista una certificación técnica que avale su estado.

García aseguró que el estadio mantiene las garantías para recibir los conciertos de Karol G y el evento Juntos De Nuevo, también a cargo de su productora - crédito @diomargarcia1/Instagram
García aseguró que el estadio mantiene las garantías para recibir los conciertos de Karol G y el evento Juntos De Nuevo, también a cargo de su productora - crédito @diomargarcia1/Instagram

Consultado sobre la situación general que enfrenta la ciudad con la coexistencia de partidos de fútbol y conciertos masivos en El Campín, García atribuyó parte de las dificultades recientes a las condiciones climáticas.

“Ahora tenemos un poco de problemas adicionales por el tema climático. Esto influye demasiado en escenarios como los estadios y es más complejo el montaje y el desmontaje de los mismos cuando el clima no nos ayuda”, explica.

El empresario reconoció la importancia del estadio bogotano dentro de su estrategia de producción y expresa su intención de continuar utilizándolo pese a la coyuntura actual. “El escenario es un artista más de nuestros conciertos. Es muy importante el sitio donde tú los organizas y El Campín es algo que, por donde está, la gente lo conoce, la gente sabe cómo ingresar”, afirmó García.

“Esperamos seguir utilizándolo en los eventos futuros y también que el Vive Claro tenga sus shows como los ha tenido durante todo el año y se puedan manejar ambas cosas”, puntalizó.

Las razones detrás del cambio de sede de Fonseca

El concierto “Colombia: Voces por la Vida” se realizará en Vive Claro Distrito Cultural y destinará los aportes a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo - crédito @viveclaro_co/Instagram
La productora eligió el Vive Claro para suplir El Campín, por contar con accesos e infraestructura diseñados específicamente para el montaje de espectáculos masivos - crédito @viveclaro_co/Instagram

El empresario explica que la decisión de trasladar el concierto de Fonseca se gestó en una reunión interna de su equipo apenas se conocen las primeras noticias sobre el estado de la gramilla.

“Desde el momento que empezaron las noticias, nos reunimos internamente y empezamos a revisar qué podíamos hacer, porque tampoco sabíamos si el Vive Claro estaba ocupado o no estaba ocupado”, relata García. “Gracias a Dios, el próximo sábado 24 no está ocupado y llegamos a un feliz acuerdo para pasar ese gran concierto de Fonseca allá”.

Sobre la reacción del propio cantante, García reconoció que la situación genera inconvenientes para una producción que lleva más de un año en preparación. “Nos ha causado bastantes inconvenientes en todo lo que concierne a la organización de un evento de esta magnitud, porque nosotros tenemos más de un año de estar preparando este gran concierto”, afirmó.

El empresario precisó que, previo al anuncio oficial, el panorama no estaba del todo definido. “Al principio no teníamos claro si teníamos que cambiar o no”, expresó, añadiendo que se mostraron flexibles con el cambio de escenario al considerar que “era en beneficio de todos” y que el buscar imponer condiciones “podría causar problemas a futuro”.

Sobre la logística adaptada al Vive Claro, García sostuvo que el cambio no representa mayores complicaciones operativas. “Lo revisamos logísticamente y sabíamos que no teníamos mucho inconveniente para realizar el cambio de escenario, porque el Vive Claro es un escenario que se hizo para hacer conciertos”, apunta. “Es práctico para montar, es práctico para ingresar, tiene suficientes puertas y comodidades para que la gente llegue y disfrute de este concierto”.

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