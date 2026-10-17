Técnico del América de Cali le lanzó duras críticas a la Liga BetPlay por “premiar la mediocridad”

David González, técnico del América de Cali, ha mantenido al equipo en el primer puesto durante un largo tiempo en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

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El formato de la Liga BetPlay 2026-II volvió a entrar en debate por las declaraciones del entrenador del América de Cali, David González, quien cuestionó el sistema que la Dimayor estableció en diciembre de 2025 y ratificó el 19 de agosto de 2026, tras el terremoto del 10 de agosto, cuando se discutía si el torneo debía acortarse por el calendario apretado.

Según el entrenador, la ronda de cuadrangulares plantea problemas para los clubes que ocupan los primeros puestos durante el segundo semestre, porque permite que conjuntos que no alcanzaron a los líderes entren en la pelea por el título en las mismas condiciones.

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Por el momento, América de Cali lidera el torneo con 27 puntos y está a una victoria de asegurar prácticamente la clasificación a la siguiente instancia. El equipo busca romper una sequía de siete años sin superar la fase de cuadrangulares: la última vez que lo logró fue en diciembre de 2019.

“Lleva a premiar un poco la mediocridad”

David González cuestionó el formato del fútbol colombiano antes del partido que América disputará el domingo 18 de octubre ante Atlético Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini, a las 4:00 p. m., cuando buscará el cupo a los cuadrangulares de manera anticipada.

González sostuvo que el sistema de campeonato se diferencia del utilizado en la mayoría de las ligas del mundo, donde el título suele quedar en manos del equipo más regular: “Pasa en todas las ligas del mundo y en todas las ligas del mundo queda campeón el que es más regular. Aquí no, por el formato nuestro. Y eso a lo mejor lleva a premiar un poco la mediocridad”.

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David González no está de acuerdo con que ocho equipos entren en la pelea por el título en la Liga BetPlay - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

El entrenador también rechazó la idea de que un equipo pueda administrar una curva de rendimiento baja para llegar mejor a los cuadrangulares. “Yo no creo que un entrenador maneje una curva de rendimiento baja, entrarse en la última fecha con la posibilidad de quedarse afuera para decir: ‘llego con la mejor curva de rendimiento’. Para mí me parece que, vuelvo y repito, puedo estar equivocado, pero no creo que ese sea el caso”, declaró.

González añadió que los 20 equipos de la liga preferirían ocupar el primer lugar y que el desafío está en sostener ese rendimiento durante todo el torneo. “Yo pienso que ahí está la clave y donde tiene que empezar a cambiar un poco el fútbol colombiano, en tener equipos que sean capaces de mantener una regularidad por un torneo”, concluyó.

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La Liga BetPlay se compone de una fase de Todos contra Todos de 19 fechas, unos cuadrangulares y una final - crédito Colprensa

El actual sistema de cuadrangulares se ha instaurado en el fútbol colombiano desde finales de los años 90 en la mayoría de campeonatos desde entonces, con algunas excepciones en las que se cambió a formatos como el de los playoffs, que se aplicó en el primer semestre de 2026.

Novedades ante Bucaramanga

La ausencia de Mateo Castillo será una de las novedades para ese compromiso y David González reconoció el impacto emocional para el futbolista, quien viene de superar un periodo prolongado de recuperación, aunque pidió que mantenga el trabajo para recuperar la confianza.

“Mateo tuvo una lesión, digamos no muy grande, en su aductor, por lo que tendrá de tres a cuatro semanas, dependiendo de la evolución, donde puede ser menos o más. Como cualquier jugador que se lesiona, sabiendo que viene de una lesión larga, es doloroso, pero hay que seguir. Esto es parte de ese trabajo de resiliencia mental y de seguir ganando en esa confianza y autoestima para salir de todo ese tipo de situaciones”, dijo.

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América de Cali solo ha perdido dos partidos en 13 fechas de la Liga Betplay - crédito Raúl Palacios/Colprensa

El entrenador afirmó que el plantel entendió los errores cometidos ante Medellín, tras perder 2-1 en Cali, y prepara el encuentro con la intención de recuperar su nivel. “El equipo está consciente de lo que debemos ir a hacer a Bucaramanga”, declaró González, que también sostuvo que el grupo ha respondido en partidos posteriores a resultados adversos.

El técnico volvió a referirse a los goles recibidos en jugadas de balón parado y aseguró que el equipo se esfuerza a diario para corregir ese problema: “Hemos hecho ciertas correcciones ayer y hoy, pero también lo trabajaremos el viernes y el sábado, esperando que a medida que sigamos podamos ganar confianza y podamos sacar ese ítem adelante”.

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