Lina Tejeiro tuvo que ser hospitalizada tras el nacimiento de su hijo Gael: esta fue la complicación que sufrió

Lina Tejeiro relató la experiencia con un pretendiente que, aseguró, le mostró una serie de "red flags" que la convencieron de no avanzar en la relación - crédito @linatejeiro/Instagram

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La actriz colombiana Lina Tejeiro, de 35 años, debió permanecer internada varios días después del nacimiento de su hijo Gael debido a un cuadro de preeclampsia que mantuvo su presión arterial en niveles elevados y de difícil control.

La intérprete, que se convirtió en madre el pasado 16 de septiembre de 2026, compartió los detalles de lo ocurrido a través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales.

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Según relató Tejeiro, el nacimiento de su hijo estaba previsto para el 3 de octubre, pero debido a que se le detectó un cuadro de preeclampsia —una complicación caracterizada por el aumento súbito de la tensión arterial durante el embarazo— el equipo médico se vió obligado a adelantar el parto casi tres semanas antes de lo programado.

El equipo médico adelantó casi tres semanas la fecha de nacimiento de Gael ante los riesgos de la presión arterial alta que sufría - crédito @linatejeiro/Instagram

La ex participante de MasterChef Celebrity explicó que esta condición representaba un riesgo tanto para ella como para el bebé, motivo por el cual los médicos decidieron intervenir de inmediato. A pesar de la urgencia, la actriz logró dar a luz en forma natural, un proceso que calificó como doloroso, pero también como una experiencia significativa dentro de su maternidad.

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La celeridad del diagnóstico llevó a que la colombiana no tuviera listos todos los preparativos para la llegada de su hijo. “No tenía como todo totalmente listo porque se suponía que Gael nacía el 3 de octubre y no el 16 de septiembre”, señaló la actriz, quien añadió que incluso faltaban compras pendientes y que la habitación del bebé no estaba terminada.

Tras el parto, la presión arterial de la actriz continuó en niveles altos y resultó difícil de estabilizar, lo cual motivó que el personal médico decidiera extender su estadía en el centro de salud.

“Por la preeclampsia, porque después de que nació Gael mi tensión seguía muy alta y estaba un poquito difícil de controlar la tensión, entonces tuvieron que dejarme varios días en la clínica para poder recuperarme”, explicó Tejeiro en sus historias de Instagram.

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La actriz contó que los médicos extendieron la internación porque los niveles de tensión arterial continuaron elevados tras el parto - crédito @linatejeiro/Instagram

La situación generó inquietud entre sus seguidores, quienes le preguntaron directamente por el motivo de la hospitalización conjunta que había mencionado previamente. La actriz aclaró que, si bien ella requirió atención médica prolongada, su hijo no presentó complicaciones de salud.

Dicho lo anterior, Tejeiro precisó que su hijo nació en buen estado de salud y no requirió pasar por la unidad de neonatos ni recibir hospitalización por cuenta propia. “Gael nació bien, estuvo perfecto, sano, o sea, él ni siquiera tuvo que pasar a neonatos y ni estuvo hospitalizado, pero siempre estuvo conmigo, entonces por eso dije que estuvimos hospitalizados los dos”, aclaró la actriz.

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El bebé permaneció junto a su madre durante todo el proceso de recuperación en la clínica, lo que permitió que ambos compartieran los primeros días posteriores al nacimiento pese a la complicación médica que enfrentó la actriz.

En otra de sus historias instantáneas, Tejeiro compartió un nuevo video en sus redes sociales en el que mostró su aspecto físico a casi un mes del nacimiento de su hijo. La publicación, realizada a través de sus historias de Instagram, generó cientos de comentarios entre sus seguidores, quienes resaltaron su apariencia tras el parto.

La actriz recibió elogios de sus seguidores, quienes afirmaron que vivía una maternidad saludable - crédito @linatejeiro/Instagram

En el material, grabado mientras se encontraba en un automóvil y acompañado de música de fondo, Tejeiro exhibió su rostro y cabello en lo que constituye el tipo de contenido habitual que comparte en sus redes sociales. La publicación llegó poco después de que la actriz compartiera otro video en el que se veía a su hijo mientras dormía, imagen que también generó una fuerte reacción entre sus seguidores.

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Tras ambas publicaciones, Tejeiro recibió múltiples halagos de sus seguidores, quienes manifestaron que lucía radiante y segura de sí misma. Varios comentarios además destacaron que su imagen transmitía una maternidad saludable.