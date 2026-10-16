Colombia

Feid será el encargado de encabezar el Megaland Bacano 2026: todos los detalles

El artista paisa liderará la jornada del 20 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá, donde compartirá cartel con Blessd, Farruko y Pipe Bueno, además de estrenar canciones de su más reciente trabajo discográfico

Feid fue confirmado como el artista encargado del cierre en una nómina que incluye a figuras como Blessd, Farruko y Pipe Bueno - crédito Europa Press
Feid fue confirmado como el artista encargado del cierre en una nómina que incluye a figuras como Blessd, Farruko y Pipe Bueno - crédito Europa Press
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Pese al debate público por el uso del estadio El Campín, en Bogotá, para conciertos —que llevó al traslado de la presentación de Fonseca al Vive Claro—, el estado del césped para los partidos del fútbol profesional colombiano y las dudas sobre la gestión de Sencia como concesionario del escenario, todo apunta a que la actividad de la música en vivo continuará sin nuevas alteraciones.

Entre los eventos confirmados para las próximas semanas figura Megaland Bacano, la edición 21 del evento que reúne a artistas nacionales e internacionales, en su mayoría ligados al reguetón, el pop latino y, en ediciones recientes, al regional colombiano. Se realizará el viernes 20 de noviembre en El Campín.

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Hasta este viernes 16 de octubre, la programación confirmada incluía a Blessd, Farruko, Aria Vega, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Andy Rivera, Dragón y Caballero, Hamilton, Emyl Rusev, Topboy, YourBoyfriend y Mr. Plata. Sin embargo, faltaba un artista para completar el cartel y durante la jornada se confirmó que será Feid.

El paisa, intérprete de Luna, BUBALU y Se Me Olvida, cerrará el evento organizado por La Mega, junto con Megalive —marca de Canal RCN— y Stage.

El espectáculo de Feid contemplará la interpretación en vivo de su álbum 'EL GREEN PRINT: La saga (Disc 2) — El club de las 19 flores' - crédito @megalive/Instagram
El espectáculo de Feid contemplará la interpretación en vivo de su álbum 'EL GREEN PRINT: La saga (Disc 2) — El club de las 19 flores' - crédito @megalive/Instagram

El músico llega no solo consolidado como una de las figuras de referencia de la música urbana latinoamericana, sino en medio de la promoción de su la posibilidad de interpretar en vivo por primera vez los temas de su álbum más reciente, EL GREEN PRINT: La saga (Disc 2) — El club de las 19 flores, estrenado en plataformas digitales el pasado 17 de septiembre.

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La apertura de puertas del estadio está prevista para las 12:00 del mediodía, mientras que las presentaciones sobre el escenario comenzarán a las 3:00 p. m.

La edad mínima de ingreso al festival es de 18 años para la mayoría de las localidades. La única excepción corresponde a la zona Oriental Alta Familiar, que permite el acceso de menores a partir de los 12 años.

El evento se celebrará el 20 de noviembre en el "Coloso de la 57" - crédito @megalive/Instagram
El evento se celebrará el 20 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá - crédito @megalive/Instagram

Las entradas para Megaland Bacano 2026 se comercializan a través de la plataforma TuBoleta, con pagos habilitados mediante tarjetas nacionales e internacionales. La preventa para los denominados Megalievers se abrió el 21 de septiembre a las 5:00 p. m., y la venta general comenzó el 1 de octubre a la misma hora.

Los precios para el público general parten de $61.400, con servicio incluido, para las localidades General, Norte Alta y Norte Baja, mientras que la zona Oriental Alta Familiar tiene un valor de $90.200. Todas las localidades disponibles son de admisión general.

“Tenemos una conversación pendiente”: el mensaje de Don Omar a Feid tras su concierto

El reguetonero confirmó que Feid estuvo entre el público de uno de sus conciertos de The Last King World Tour y explicó por qué no se pudieron ver - crédito @perreitologia/IG

Antes de la confirmación de Feid en Megaland Bacano 2026, semanas atrás el artistas fue noticia cuando Don Omar le dedicó un mensaje, después de enterarse de que el artista paisa asistió a uno de los conciertos de su gira sin que ambos lograran encontrarse cara a cara.

La confesión del intérprete de Danza Kuduro y Virtual Diva quedó registrada en un video que circuló en una cuenta de Instagram que comparte contenido de los artistas urbanos en diferentes partes del mundo. Allí, el reguetonero puertorriqueño relató el episodio con sus propias palabras.

Según detalló, la agenda previa al concierto —que incluyó atender a más de 160 personas por noche en el Meet & Greet de su gira— le impidió coincidir con el colombiano. “Qué lástima que no pude verlo”, lamentó Don Omar.

El cantante se enteró de la presencia de Feid recién después de la función por una serie de videos que replicó la expareja de Karol G y expresó su mensaje públicamente ante la imposibilidad de verlo esa noche.

Más allá de la explicación sobre su ausencia, Don Omar aprovechó el video para dejarle una invitación abierta al artista antioqueño. El tono del mensaje combinó la disculpa con una expectativa de encuentro futuro.

“No tuve la oportunidad de verlo. Para la próxima, Feid. Tenemos una conversación pendiente”, señaló el boricua en la grabación.

El mensaje cerró con un deseo dirigido directamente al intérprete colombiano sobre su experiencia en el concierto. “Espero que hayas disfrutado el show. Espero que la hayas pasado superbién”, agregó Don Omar.

Cabe recordar que Don Omar se encuentra inmerso en la manga estadounidense del The Last King World Tour, un recorrido que repasa dos décadas de éxitos del género urbano. El tour incluye paradas en ciudades como Washington D.C., Atlanta, San Antonio, Houston, El Paso y Las Vegas durante octubre. Dicha gira, según anunció el propio artista, llegará a Colombia en fechas todavía pendientes por confirmar.

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