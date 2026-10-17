Colombia

Spotify anunció la primera edición del RADAR Fest en Colombia: Nanpa Básico, Goyo, Ela Minus y Luisfer La Voz, entre los artistas destacados

El encuentro, previsto para el 19 y 20 de octubre, ofrecerá sesiones formativas, paneles y actuaciones de talentos colombianos en dos escenarios de Bogotá, con acceso exclusivo para usuarios seleccionados por la plataforma

Spotify celebrará el festival RADAR Fest los días 19 y 20 de octubre en Bogotá con actividades en Casa Spotify y en el Teatro Libre de Chapinero - crédito Spotify Colombia
Spotify celebrará el festival RADAR Fest los días 19 y 20 de octubre en Bogotá con actividades en Casa Spotify y en el Teatro Libre de Chapinero - crédito Spotify Colombia
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Spotify anunció la realización de RADAR Fest, un evento gratuito y por invitación que reunirá a artistas emergentes y consolidados de la escena musical colombiana los días 19 y 20 de octubre en Bogotá.

La cita combinará talleres de formación, conversatorios y presentaciones en vivo en dos sedes: Casa Spotify Bogotá y el Teatro Libre de Chapinero.

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Cabe señalar que RADAR Fest no es un evento abierto al público. Según informó la cuenta oficial de Spotify Colombia en Instagram, el ingreso es gratuito y exclusivo para los denominados Top Fans, usuarios convocados directamente a través de la aplicación.

Por lo tanto, no habrá venta de boletas, y quienes reciban la notificación de invitación deberán seguir los pasos de inscripción indicados. Para esto, la plataforma recomendó a los invitados revisar su correo electrónico —o su carpeta de spam— para confirmar los datos registrados.

La plataforma precisó que esos datos, una vez enviados, no podrán modificarse. El ingreso a cada jornada será por orden de llegada y sujeto a aforo, con capacidad para alrededor de 500 personas por noche.

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El acceso al RADAR Fest es gratuito y exclusivo para los usuarios clasificados como Top Fans que reciban una invitación directa en la plataforma - crédito Spotify Colombia
El acceso al RADAR Fest es gratuito y exclusivo para los usuarios clasificados como Top Fans que reciban una invitación directa en la plataforma - crédito Spotify Colombia

El evento, que tendrá su primera edición en el país, reunirá a músicos que forman parte de RADAR Colombia 2026 junto a nombres que ya pasaron por el programa, entre ellos Nanpa Básico, Ela Minus e Irepelusa.

La lista de participantes incluye además a Delfina Dib, Goyo, Héctor Nazza, GeezyDee, Jaze, Keke Minowa, La Cruz, Lady Arias, Milena Benites, Luister La Voz y TopBoy TGR.

La programación combina géneros que van del afrobeat al trap, el joropo o la elecrónica, en una muestra de cómo distintas tradiciones sonoras conviven hoy en las plataformas digitales sin distinciones rígidas de etiquetas.

El evento se desarrollará entre conversatorios y showcases de artistas que forman parte de la iniciativa de Spotify RADAR - crédito Spotify Colombia
El evento se desarrollará entre conversatorios y showcases de artistas que forman parte de la iniciativa de Spotify RADAR - crédito Spotify Colombia

La jornada del 19 de octubre comenzará en Casa Spotify Bogotá con un taller centrado en la construcción de comunidades de seguidores. Luego, la actividad se trasladará al Teatro Libre de Chapinero, donde Goyo, La Cruz, Delfina Dib, Jaze y GeezyDee participarán en un panel llamado RADAR Talks para hablar sobre las escenas musicales en crecimiento.

El cierre de la primera noche estará a cargo de Lady Arias, Milena Benites, Irepelusa y Luister La Voz, quienes se presentarán en la primera tanda de showcases en vivo.

La segunda jornada, programada para el 20 de octubre, incluirá una actividad formativa enfocada en improvisación, movimiento y expresión corporal. También participará el productor cartagenero Gangsta, en una conversación con artistas en desarrollo sobre sus trayectorias en la industria.

Posteriormente, Ela Minus compartirá en un nuevo panel de RADAR Talks detalles sobre su proceso creativo y de producción, a tono con el reciente estreno de su EP qué les pasó a mis amigos?, concebido en colaboración con Nick León. La última tanda de presentaciones en vivo reunirá a Keke Minowa, TopBoy TGR y Héctor Nazza, antes del cierre a cargo de Nanpa Básico.

Playlist Radar de Novedades de Spotify
El programa RADAR de Spotify nació en 2020 y acumula más de 1.000 artistas respaldados en 183 países - crédito Spotify

RADAR nació en 2020 como el programa global de Spotify destinado a impulsar artistas emergentes y conectarlos con nuevas audiencias. De acuerdo con las cifras suministradas por la propia compañía, hasta la fecha contribuyeron a impulsar la carrera de más de 1.000 artistas de 183 países, desde la puesta en marcha del proyecto.

Ese alcance se expresa en distintos formatos según la región. Por ejemplo, en Argentina el Festival RADAR funciona como cierre de año y reúne a más de 2.000 personas con artistas como Broke Carrey, TOBIKA y Catalina Ammaturo, mientras que RADAR Jam propone presentaciones con una banda residente para que cada músico interprete un tema propio y una versión.

En Alemania, Spotify organizó en Berlín un encuentro para celebrar el hito de los 1.000 artistas respaldados, con la participación de nombres como Rachel Chinouriri y Zimmer90. En Australia, el programa se integró al festival South by Southwest de Sídney mediante paneles y showcases bajo la marca Spotify House; mientras que en España las ediciones de Madrid combinan conferencias, paneles y presentaciones en vivo en recintos como el Movistar Arena para dar a conocer cada nueva generación de artistas de RADAR.

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