María Gabriela Ísler y Mauricio Urquijo estarían pensando en tener hijos

La relación amorosa de Mauricio Urquijo y María Gabriela Ísler continúa viento en popa. Ahora esta pareja, una de las más controversiales de la farándula colombiana, anunció a los medios su deseo de ser padres.

Esta confesión se registró en medio de una entrevista, en la que dejaron ver que su relación se encuentra atravesando por uno de sus mejores momentos y está más sólida que nunca. María Gabriela afirmó que todas las personas y relaciones atraviesan por momentos difíciles y se comenten errores.

“Le di una segunda oportunidad al amor y nos dimos una segunda oportunidad en el amor y aquí estamos, nos hemos comprendido muy bien en todo este tiempo”, aseguró la modelo para el programa de farándula Lo Sé Todo.

Por su parte, el actor manizaleño agradeció el cuidado y apoyo brindado por su pareja. “Tengo que agradecerle a María Gabriela, pues ha sido todo el apoyo, ha estado pendiente de mí, de mi situación médica”, afirmó Mauricio Urquijo, durante la entrevista.

En el transcurso de la conversión fueron revelados más detalles sobre el proceso de reconciliación y el estado actual de su relación. Urquijo aseguró que cada día su amor se consolida.

María Gabriela reiteró que si se cuenta con la voluntad de continuar adelante y hay un pequeño empujón del destino, es inevitable estar con quien se ama.

“Yo pienso que hay una etapa en esta vida cuando todas las parejas cometen errores, muchas parejas pelean, hay muchas parejas que se han separado, matrimonios con hijos con familia totalmente constituida. [...] cuando el amor es sincero y el amor es real, por mucha distancia y mucho tiempo que tú dures separado de esa persona, si está en tu camino, si está en tu aura, que tú tienes que estar con esa persona tiene que estar contigo”, declaró durante su intervención.

Sin embargo, no todo es un lecho de rosas, la modelo también le aseguró al medio que aún existen muchas resistencias a su persona en la familia de Mauricio “No, no aceptan de que él se haya enamorado de una mujer trans, como yo siempre lo he dicho”.

Aunque para ella esto es un detalle menor y aseguró que no le afecta.

La mayor revelación se conoció al final de la entrevista, en el momento en que ambos coincidieron en señalar que como pareja quieren asumir el rol de padres. Mauricio Urquilla afirmó que para él es muy grato considerar esa posibilidad, le ilusiona el tener un hijo y acompañarlo en el proceso de crianza.

“Si nos gustaría ser padres, a mí me gustaría adoptar un niño más adelante y darle un hogar bonito. Esa es la idea, tener un hogar conformado con un hijo, darle todo nuestro amor, todo lo que necesite y sacarlo adelante”, declaró por su parte María Gabriela.

