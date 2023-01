Juan Fernando Quintero no aguantó los comentarios de un periodista que lo criticó tras lo sucedido con Junior

El volante colombiano tuvo un cruce de palabras con un periodista luego de que se confirmara que no llegaría a Junior. @juanferquinte10

Juan Fernando Quintero descartó la posibilidad de jugar en Junior de Barranquilla. En una publicación en sus redes sociales, el volante afirmó que el fichaje no se pudo dar, agradeció a los hinchas rojiblancos por el cariño que le manifestaron en los últimos días y le deseó muy buena suerte al club en esta temporada 2023. Esta situación generó toda clase de reacciones por parte de las personas, mientras que algunos periodistas opinaron sobre lo sucedido y uno de estos comentarios molestó al ‘10′ que le respondió en su cuenta de Twitter.

El exjugador de River Plate mantuvo la ilusión de los hinchas en los últimos y realizó unas publicaciones en sus redes sociales de unas fotografías de ídolos de Junior de Barranquilla como Carlos El Pibe Valderrama y Giovanni Hernández, a quienes llamó “Papá” y “Tío” respectivamente y aunque parecía que los diálogos entre las dos partes iban por buen camino, estas no avanzaron y el 12 de enero, finalmente, se confirmó que el fichaje de Juan Fernando Quintero con el club colombiano no se pudo concretar.

“Amigos!! Lo que es el tema de junior quería Decirles que no se pudo hacer … y agradecerle a todas las personas de este hermoso club y sobre todo a su hinchada que sentí ese cariño y ese respeto todo el tiempo!! Desearles lo mejor y muchos éxitos en lo que viene!!”, fue el mensaje que publicó Quintero en sus redes sociales.

El volante colombiano se encargó de confirmar la noticia y afirmó que lo de Junior no se pudo realizar

“Mis trinos fueron con buena intención, al contrario de tus comentarios”

Luego de que JuanFer Quintero confirmara que no se pudo llevar a cabo su transferencia con el equipo barranquillero, el periodista Samuel Vargas criticó al mediocampista por lo sucedido y la forma en la que le dio manejo a las negociaciones con el club. Hizo referencia a las publicaciones de las fotografías y afirmó que el tema salarial era un, “pedido desorbitado para su característica irregularidad”.

Estos comentarios no fueron bien recibidos por Juan Fernando Quintero. Él respondió al comunicador con una publicación en su cuenta oficial de Twitter y aseguró que: “La próxima vez te pregunto que tengo que hacer vale? Me extraña de vos Samuel, ahora por vender un poquito le vas a tirar al más (indicado)!! Qué lindo es el respeto y por favor mis trinos siempre fueron con buena intención, al contrario de tus comentarios!! Feliz noche”.

“Le he ganado a la vida, no al fútbol”

La respuesta del jugador fue replicada por muchas personas y tuvo un gran alcance, llegando a generar más de 18 mil interacciones. Sin embargo, el periodista siguió con el rifirrafe en las redes sociales y respondió a la publicación del mediocampista. El comunicador le sugirió a Quintero “otro manejo comunicacional” e inclinarse en una próxima ocasión “por la opción que le asegure titularidad, protagonismo, cercanía con la Selección, afecto popular de antemano y un salario ‘internacional’”.

El exjugador de River Plate siguió respondiendo a los comentarios del periodista y a las sugerencias que este le hizo. En otra publicación en su cuenta de Twitter, el ‘10′ destacó que, “por si no sabes la titularidad no se le asegura a nadie en el fútbol, protagonismo nunca lo he buscado. Afecto popular? Siempre he tenido y es recíproco. y la irregularidad? Mira el historial de 14 años de carrera!! Creo que donde vengo, le he ganado a la vida, no al fútbol”.

