Así es el nuevo formato de la Copa BetPlay en 2023

La Dimayor confirmó el nuevo formato de la Copa BetPlay que se disputará en 2023 y contará con la participación de los clubes de primera y segunda división. Colprensa

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) realizó el sorteo de la Liga, Torneo y Copa BetPlay en Bogotá y allí se definió cómo será el formato de estas y cómo se jugarán las primeras fechas de sus diferentes competiciones. Uno de los cambios más evidentes se registró en la Copa BetPlay, que estará dividida en diferentes fases pero cuya gran diferencia, con respecto a la realizada en 2022, es que contará con la participación de equipos de primera y segunda división desde la primera fase del certamen.

Definida la primera fecha de la Liga, Torneo y Copa BetPlay La Dimayor confirmó que en la semana del 16 al 22 de enero se realizará el sorteo de la liga femenina VER NOTA

En 2022 la Fase I contó con la participación de 14 equipos del Torneo BetPlay, que se enfrentaron en llaves directas con juegos de ida y vuelta, los ganadores de esta primera serie se midieron nuevamente en la Fase II del torneo y los cuatro equipos que avanzaron jugaron con los 12 equipos de la Liga BetPlay que no tenían participación a torneos internacionales (los peor ubicados en la reclasificación) En la siguiente ronda, los ocho equipos clasificados se enfrentaron en los playoffs (octavos, cuartos, semifinal y final) a los equipos restantes de primera división. En esta oportunidad fue Millonarios el que se quedó con el título.

También puede leer: Estos son las novedades de la temporada 2023 en el fútbol profesional colombiano

Estas son las novedades de la temporada 2023 en el fútbol profesional colombiano Salvo por la Liga BetPlay Femenina I 2023, las demás competencias a cargo de la Dimayor ya tienen fixtures y formatos de competencia definidos VER NOTA

Ahora este formato de torneo cambió y tuvo varias modificaciones para 2023. La gran novedad se dio en la Fase I en la que ahora se enfrentarán equipos de la primera y segunda división del Fútbol Profesional Colombiano. Los ocho clubes que estuvieron peor posicionados en la reclasificación de la Liga y Torneo BetPlay se verán las caras en llaves con juegos de ida y vuelta. Esta primera etapa ya fue definida en el sorteo que se realizó y se jugará de la siguiente manera:

- Real Cartagena vs. Boyacá Chicó (L)

Esta es la razón por la que los miembros del Deportes Quindío han sido atacados y amenazados de muerte Ha sido la propia hinchada del conjunto ‘Cafetero’ la que ha arremetido violentamente contra el equipo. El fracaso de ascender a la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano para este año, ha causado la furia desmedida en los aficionados VER NOTA

- Barranquilla FC vs. Deportivo Cali (V)

- Orsomarso vs. Atlético Huila (V)

- Real Santander vs. Alianza Petrolera (L)

- Valledupar FC vs. Jaguares (V)

- Atlético FC vs. Envigado (V)

- Boca Juniors de Cali vs. Unión Magdalena (V)

- Cúcuta vs. Once Caldas (V)

La primera fase de la Copa BetPlay contará con la participación de clubes de primera y segunda división del FPC

Esto le puede interesar: Juan Fernando Quintero no llegó a Junior y Alejandro Char lamentó lo sucedido: “estoy muy triste”

Los ganadores de cada llave clasificarán a la Fase II de la Copa BetPlay. En esta etapa del certamen, los ocho clubes que avanzaron a la siguiente ronda deberán enfrentar a los ocho equipos restantes del Torneo BetPlay, que se encontraban mejor ubicados en la reclasificación. En esta ronda se disputarán llaves con juegos de ida y vuelta y los ganadores avanzarán a la Fase III.

En esta tercera fase del torneo y de acuerdo a un sorteo ya realizado, los ocho equipos se enfrentarán entre ellos en llaves directas con juegos de ida y vuelta, las cuales estarán distribuidas de la siguiente manera: A vs. H, B vs. G, C vs. F y D vs. E. Los ganadores avanzarán a los playoffs, en este caso a los octavos de final.

En la última fase del torneo, los cuatro clubes que superaron todas las rondas previas, se medirán ante los 12 equipos mejor ubicados en la reclasificación de la Liga BetPlay en los octavos de final y en esta etapa se disputarán partidos de ida y vuelta, en la que el equipo que más puntaje realice en su respectiva llave clasificará a los cuartos de final. Posteriormente, los ganadores avanzarán a la semifinal y luego a la gran final, donde se conocerá al campeón del torneo y quien tendrá la oportunidad de disputar la Copa Libertadores de 2024.

Seguir leyendo: