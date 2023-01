Hospitalizan de emergencia a la condenada empresaria del chance, Enilce López, la ‘Gata’

Desde 2008 la 'Gata' tiene el beneficio de casa por cárcel, pero el jueves fue trasladada de emergencia a un clínica de Barranquilla por su grave estado de salud. (Red de Veedurías).

La controvertida empresaria del chance Enilce del Rosario López Romero, a quien la conocen también como la ‘Gata’, fue trasladada de emergencia a una clínica de Barranquilla (Atlántico) ante el grave estado de salud en que se encontraría.

JEP citó a audiencia a Rodolfo Medina y Enrique Ariza, vinculados a delitos cometidos por el DAS Los exfuncionarios están siendo investigados por actos de tortura en contra de Claudia Julieta Duque Orrego y María Alejandra Gómez Duque VER NOTA

El abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia (REDVER) quien ha brindado apoyo a la controversial mujer, dio a conocer lo ocurrido en la cuenta oficial de Twitter de esa entidad el jueves 12 de enero.

“(Se) informa y alerta sobre el gravísimo estado de salud, de antemano crítico, por el que atraviesa la empresaria (...) que está siendo trasladada a un lugar altísima complejidad clínica”, aseguró.

JEP cita a declarar a Pastor Alape y al “Panadero” por la condena contra David Rabelo De acuerdo con el tribunal de paz, ambos tuvieron relación con el asesinato de David Núñez Cala, líder político de Barrancabermeja y exsecretario de Obras del municipio VER NOTA

También pidió a las autoridades judiciales que permitan que la ‘Gata’ reciba la atención médica que requiere en estos momentos.

“Solicitamos el pleno cuidado y las garantías procesales y legales para que su tratamiento se surta de manera completa, toda vez que hasta ahora ella y su familia han sido víctimas de un hostigamiento y persecución judicial por parte de la Justicia ordinaria y también por parte de la Justicia Especial para la Paz”, afirmó el jurista.

JEP ordena al Gobierno reconocer como víctimas a los menores de edad reclutados en el conflicto armado El tribunal especial le dio un plazo de 15 días hábiles para hacer un pronunciamiento público e instó a “eliminar los discursos justificativos” en la doctrina militar VER NOTA

Desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) habían aceptado en septiembre de 2022 que la empresaria, condenada por homicidio agravado y concierto para delinquir, se presentara a una audiencia pública para aportar a la verdad sobre el conflicto armado en el país, ya que es señalada de apoyar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Las piezas procesales indican que las AUC encontraron en la solicitante una aliada con poder autónomo en razón a los múltiples negocios de chance y juegos de azar de los que era dueña, y a que detentaba gran influencia social y económica en varios territorios, especialmente, en el departamento de Bolívar”, citaron en el periódico regional El Heraldo del documento del tribunal de paz.

Sin embargo, dicha comparecencia no tiene, por el momento, fecha programada, y, además, estaría condicionada a las contribuciones que hiciera para que en la justicia transicional decidieran si aceptaban su sometimiento, como lo viene solicitando desde 2021.

“No han entendido la necesidad de verdad, justicia y reparación que esta familia ha ofrecido al país en su contexto y, ahora, que la misma empresaria se haya en un momento extremadamente crítico”, agregó Bustos sobre ese tema.

No obstante, en su anuncio de septiembre, la JEP no solo indicó que harían la audiencia a la ‘Gata’, si no que también derogaban la resolución No. 3760 del 5 de agosto de 2021, por medio de la cual la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó su subordinación a ese tribunal.

Para esa diligencia, señalaron en su momento en el tribunal de paz, podrán participar las víctimas y el Ministerio Público, y allí la solicitante podrá corregir, complementar y ampliar las deficiencias que se evidenciaron respecto de su compromiso de aportes originario. Igualmente, deberá referirse a su relacionamiento probado con las AUC y con varios de sus comandantes, y ampliar las afirmaciones en el sentido de que ella y su familia fueron contactados por políticos para que los apoyaran en sus campañas electorales.

Deberá relatar hechos tendientes a esclarecer su presunta participación en calidad de líder de una agrupación dedicada al lavado de activos, que impactó directamente la financiación de las AUC, revelar los nombres y las acciones cometidas por terceras personas, y dar cuenta de conductas ilícitas cometidas por ella, allegados, conocidos, integrantes del extinto grupo armado antinsurgente.

Seguir leyendo: