Salud mental: recomendaciones para el cuidado en las fiestas de fin de año

La Secretaría de Salud comparte algunas indicaciones para cuidar la salud mental en esta época. Foto vía: medellin.gov.co

La Alcaldía de Medellín dio a conocer que a pocas horas de finalizar el 2022 y darle la bienvenida al 2023 que continúa trabajando por el cuidado y autocuidado de la salud mental de los residentes de la ciudad de la Eterna primavera, especialmente durante la época de festividades de fin de año. Por ello, la Secretaría Distrital de Salud compartió algunas recomendaciones.

Conforme a lo explicado por la entidad de salud, por medio del ‘Código Dorado’ y de la ‘Línea Amiga’, un total de 5.009 personas han recibido atención gratuita por telepsicología, en lo que va de diciembre. De las llamadas que atendió la ‘Línea Amiga’, en busca de orientación y en otros casos de ayuda, 157 corresponden a casos de ‘Código Dorado’ por ideación suicida, intoxicación por consumo de sustancias psicoactivas y episodios de alteración del comportamiento como psicosis y agitación física.

Por su parte, el psicólogo de la entidad distrital de Salud, Julián Arango Osorio señaló que es común que estas épocas, después de atravesar una pandemia, las personas están replanteando ciertas incertidumbres financieras, de proyección personal y sociales. Además, resaltó que durante estas fechas de festividades donde hay tanto encuentro y se da el fortalecimiento de los vínculos, se genera un factor protector; pero también, la recomendación es que se genere una presencia de acompañamiento en aquellas personas, familiares, conocidos y vecinos de la comunidad que no tengan esa posibilidad de encuentro.

“Por favor, poder compartir rituales de compañía, estar atentos ante los más mínimos cambios de rutina, pensamientos de desesperanza, sentimientos de profundidad de tanta tristeza o zozobra para poder estar acompañado y detectar a tiempo las rutas pertinentes”, agregó Arango.

Recomendaciones a tener en cuenta, durante estas festividades:

Si la persona eligió o por alguna circunstancia debe pasar solo o sola estas fiestas, deberá aprovechar las redes sociales, celulares y líneas telefónicas para estar en contacto con sus familiares y amigos. La entidad de Salud agregó que el hecho de estar solo en estas fechas no es una constante. “En las próximas puede estar acompañado. Todo depende de lo que quiera. Recuerde siempre estar conectado con usted mismo”.

Para aquellos residentes que no tienen acompañamiento de familiares o de círculos comunitarios el distrito tiene habilitada la Línea Amiga, en la cual brinda apoyo en salud mental; siendo esta una línea gratuita a la que se pueden comunicar las 24 horas, todos los días de la semana.

“Es importante tener claro que todas las familias no son perfectas, siempre vamos a encontrar desacuerdos; pero es fundamental el respeto y la empatía hacia el otro; entender que la otra persona piensa diferente a mí, para evitarnos frustraciones o situaciones que nos puedan acarrear inconvenientes en el futuro. Se sugiere evitar comprar artículos o bienes que no estén a nuestro alcance económico. No queremos tener una frustración y una preocupación adicional; esto afecta la salud mental de la población en general”, declaró la secretaria de Salud, Milena Lopera Carvajal.

Cabe resaltar que según lo detallado por la entidad distrital si un ciudadano necesita activar alguna ruta gratuita de atención en salud mental o requiere más información, podrá comunicarse cualquier día de la semana, las 24 horas, con la Línea Amiga (604) 444 44 48, escribir al WhatsApp 300 723 11 23 o visitar la página web de la Alcaldía de Medellín para saber dónde se encuentran los ‘Escuchaderos’ más cercanos.

