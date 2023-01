Ana Karina Soto sufrió accidente en vivo: “Nunca en la vida me había partido un hueso”

Foto: redes sociales

En horas de la mañana del viernes 13 de enero la presentadora colombiana Ana Karina Soto sufrió un accidente en plena transmisión en vivo en televisión colombiana. En medio de un juego que estaba realizando junto a varios de sus compañeros de set la mujer se lastimó el pie y todo tuvo que detenerse. Ella tuvo que salir en silla de ruedas.

Esta situación se dio en medio de la transmisión del programa matutino del canal RCN ‘Buen día Colombia’, en el que Ana Karina Soto y su colega Violeta Bergonzi se estaban enfrentando en un reto por una pelota. Ambas mujeres se habían bajado de sus altos tacones y seguían las instrucciones de uno de sus compañeros para el desarrollo del juego.

En medio del juego, Soto se tronchó un dedo del pie y no se podía sostener en pie, solo podía seguir en el programa sostenida por sus compañeros. La situación se dio en vivo, pero de un momento a otro la presentadora desapareció del programa y sus compañeros explicaron que debido al dolor decidieron que la revisara un médico.

Por su parte, Ana Karina Soto retrató toda su odisea en sus historias de Instagram, mostrando que tuvo que salir del canal en silla de ruedas y que, tras la atención médica, tiene incapacidad.

Lo que se ve en un primer momento es que ambas presentadoras estaban realizando un juego que consistía en agarrar una pelota. La que primero agarrara el artefacto se ganaba el punto. Antes de ellos, debían seguir las indicaciones del juez y solo cuando él dijera ya ellas podrían lazarse por la esfera.

Cuando fue el turno de agarrar la pelota, ambas mujeres se aferraron a ella, así que estuvieron luchando por quedársela. en medio de ese enfrentamiento, Violeta Bergonzi se lanzó al suelo y cayó justo sobre el pie de Ana Karina Soto, lastimándola fuertemente. En principio ninguno creyó que fuera algo grave.

“Me tronché un dedito” decía Soto mientras se sostenía de un compañero para no tener que apoyar el pie. Aunque Bergonzi se quedó con la pelota, al ver la grabación en el programa decidieron darle el punto a Soto porque, efectivamente, su compañera la había lastimado.

Aunque Ana Karina intentó seguir con el programa de manera normal, lo cierto es que el dolor en su pie no se lo permitía. Esto preocupó más a sus compañeros de trabajo, quienes señalaron que ya no era normal que ella se siguiera quejando del dolor y no pudiera apoyarse en su pie. Entonces decidieron enviarla a revisión médica.

Presentadora colombiana Ana Karina Soto.

Según señaló la misma presentadora a sus seguidores de Instagram, al ver que no podía caminar sus compañeros “deciden enviarme a hacerme una placa para descartar una fractura”. Ante el dolor, la presentadora se mostró saliendo del canal de televisión en silla de ruedas acompañada por algunos compañeros, mientras los demás presentadores seguían con el programa informando a la audiencia que Soto había tenido que retirarse.

Mientras retrataba la situación en sus redes sociales, a la espera de un reporte médico que le diera tranquilidad sobre el estado de su pie, la presentadora bromeó con la situación. Reveló que antes del juego se habían puesto de acuerdo en que el enfrentamiento sería entre ellas dos para que ninguna se lastimara.

“Me pusieron con Violeta a hacer la actividad dizque para que no nos hiciéramos daño y terminé en esta silla”, recalcó la famosa en el video en el que se le ve saliendo en silla de ruedas del canal.

Finalmente, Ana Karina Soto recibió un diagnóstico médico y lo dio a conocer a los internautas que estuvieron preguntando por cómo había terminado la situación. Efectivamente hubo fractura. “Último reporte. Y así salgo de la clínica: con incapacidad, con el dedito fracturado y un yeso. Nunca en la vida me había partido un hueso y nunca había usado un yeso”.

