Gustavo Bolívar y su dura advertencia a quienes compraron dólares por encima de $5.000

Una dura advertencia hizo el exsenador Gustavo Bolívar a quienes compraron dólares por encima de los 5.000 pesos con la excusa de que la divisa estaba así por culpa de Gustavo Petro y creyeron que le podrían sacar utilidades en un futuro. Por medio de Twitter, Bolívar afirmó que los que lo hicieron ya perdieron parte de su inversión y podrían perder más.

“Los que compraron dólar a 5.100 pesos por miedo a Petro ya han perdido 400 pesos. Y pueden perder más. El dólar se acerca a los 4.600 pesos”, escribió el exfuncionario.

No es la primera vez que Bolívar se refiere al precio del dólar. En octubre de 2022, con una tendencia en la bolsa de valores que parecía ir a la baja, pidió que se reportara en primera plana de los medios de comunicación la noticia con la celeridad que se venía registrando su alza en las semanas anteriores.

“El dólar cerró hoy a 4.822 pesos. Bajó 52 peso y se aleja del fantasma de los 5.000 pesos. Tercer día a la baja. Solicito amablemente a los medios de comunicación que lo pongan en primera plana, del mismo modo que ponen en primera plana su alza. #VivirEnPazEs una prensa objetiva. Gracias!”, trinó en esa oportunidad.

Luego, en noviembre de 2022, cuando la divisa estadounidense estuvo en una fase a la baja y significó un alivio para el mercado cambiario, el exsenador y expresidente de la Comisión Económica del Senado aseguró que esta corrección del dólar es un “efecto tributaria”, al citar la discusión del proyecto de reforma tributaria del Gobierno.

“Efecto Tributaría: El dólar bajó hoy 99 pesos. En dos días ha bajado 150 pesos. Y seguirá bajando porque la mentira caduca. El optimismo por un país que está cambiando no nos lo quita nadie”, volvió a trinar.

No obstante, expertos sostienen que la volatilidad de la divisa y las alzas históricas que la llevaron a máximos históricos se debe en parte a los mensajes del Gobierno Petro, los cuales generaron incertidumbre en inversionistas, principalmente con respecto a control de capitales y contratos de exploración y explotación de petróleo y gas.

Las explicaciones de Gustavo Petro

Anteriormente, en una de las primeras afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro al respecto, en julio del 2022, cuando el dólar rondó los 4.600 pesos, dijo que “a quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto tengo que anunciar, que cuando los ponga de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento. ¡ojo! No pierdan sus dineros”.

Sin embargo, en octubre culpó a Estados Unidos por el alza. Primero advirtió que se avecinaba una crisis económica indudable, que ha afectado a Europa en general, a Ucrania y al Reino Unido. Luego, responsabilizó Estados Unidos, nación a la que señaló de estar, prácticamente, “arruinando todas las economías del mundo”.

Resaltó que en Estados Unidos se toman decisiones para protegerse a ellos solos, a veces sin pensar en lo que va a ocurrir a través de sus medidas. Además, que se vacía la economía de las naciones latinoamericanas y por eso caen todas las monedas, no solo el peso colombiano.

“Nos amenaza el estancamiento económico. Nos amenaza la alta tasa de interés que el Banco Central de los Estados Unidos, la reserva, ha decretado para su propia economía y se lleva los capitales de los países suramericanos hacia allá, dejándonos vacíos”, sentenció el mandatario.

En noviembre de 2022, cuando la divisa tuvo una corrección hacia la baja tras semanas en las que ganó 610 pesos, el mandatario de los colombianos resaltó que el precio del dólar disminuía como fruto de la superación de una jornada electoral en Estados Unidos.

“El dólar está bajando porque hubo elecciones en Estados Unidos”, precisó desde una gira por Francia.

A este comentario se le sumó su percepción acerca de la moneda, considerada por los economistas como la más estable de todo el mundo. El presidente aseguró que el sistema económico tiene una alta inestabilidad, por lo que cualquier pronunciamiento o acción podría causar variaciones, incluso, un estornudo.

“Cualquier estornudo en el mundo puede producir un alza o un bajón porque el sistema económico mundial goza de una alta inestabilidad actual y está enfermo”, añadió.

No obstante, la frase más polémica de Petro sobre el dólar se registró a mediados de diciembre, cuando insinuó que el peso colombiano se devaluó porque los dólares de la cocaína no están entrando a Colombia

El mandatario aseguró que el narcotráfico se modernizó y pasa desapercibido en el sistema financiero mundial, además de camuflarse en mercancías baratas para lavar sus ingresos. A su vez, que como en otros países también hay personas dedicadas a ese delito, esos dólares se quedan en esos países y no se inyectan al país.

“¿Alguien se ha preguntado por qué se cayó el peso colombiano? El peso colombiano tuvo que caerse porque ya no entran dólares en la misma cantidad que antes. ¿De dónde venían los dólares que entraban a Colombia? De los del petróleo, sí, de los del carbón, sí. Pero también eran los de la cocaína. Si el peso colombiano se cayó, evidencia una realidad económica y es que los dólares de la cocaína ya no están entrando en Colombia. Se quedan en el camino: en Wall Street, New York, México, Tegucigalpa, Madrid, Bruselas, Luxemburgo, etcétera, etcétera, etcétera”, cuestionó el mandatario.

