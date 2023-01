Elkin Blanco, el campeón de Copa Libertadores que suspendió el fútbol para trabajar en el campo

Elkin Blanco suspendió su carrera como futbolista y se dedicó a la vida en el campo elkinblanco_/Instagram

A sus 33 años el mediocampista ofensivo colombiano Elkin Blanco Rivas parece haberle dado un fin a su carrera deportiva, luego de un largo tiempo de inactividad en el fútbol profesional.

El exjugador de Atlético Nacional y campeón de la Copa Libertadores 2016 con el plantel verdolaga se radicó a finales de 2022 en su natal Acandí (Chocó) para dedicarse a la vida del campo con su familia y demás seres queridos luego de desvincularse oficialmente del club Always Ready de Bolivia en la ciudad de El Alto.

De hecho, el último partido que disputó con la camiseta del club boliviano fue el 1 de junio de 2022 en la derrota en condición de visitante contra Palmaflor cuando su entrenador era Eduardo Villegas.

Después, fue suplente del técnico Julio Baldivieso en el juego del 17 de julio contra Universitario de Vinto y no volvió a aparecer en una convocatoria durante la temporada oficial en la que el equipo acabó segundo en la tabla de Liga de Fútbol Profesional Boliviano como subcampeón del líder, The Strongest.

Blanco no se ha podido consolidar en las últimas temporadas en su posición como volante y pivote luego de una trayectoria de 14 años en el profesionalismo tras vestir las camisetas de Once Caldas, Millonarios FC, Sheriff Tiraspol, Atlético Nacional, América de Cali, Rionegro Águilas, Atlético Bucaramanga, Orense, Oriente Petrolero y Always Ready.

El futbolista chocoano fue rechazado en Bolivia y ahora se dedica a trabajar en el campo en su ciudad de origen junto a sus yeguas, caballos y disfrutando del tiempo y el patrimonio luego de haber consolidado una carrera con los siguientes títulos:

Copa Colombia 2011 (Millonarios FC)

Torneo Finalización 2012 (Millonarios FC)

Copa Colombia 2016 (Atlético Nacional)

Copa Libertadores 2016 (Atlético Nacional). En este torneo —el más importante de toda su carrera a nivel de títulos— Blanco fue entrenado por Reinaldo Rueda Rivera y solo jugó dos partidos. Entró como suplente de Marlos Moreno al minuto 90+2 contra São Paulo en el 0-2 de la semifinal de ida en Brasil; y jugó los 10 minutos finales del empate 1-1 en la final de ida contra Independiente del Valle en sustitución de Macnelly Torres.

Recopa Sudamericana 2017 (Atlético Nacional)

Torneo Apertura 2017 (Atlético Nacional).

A través de su cuenta de Instagram, el jugador suele presumir sus lujos en la frontera con Panamá y suele caracterizarse por utilizar en cada publicación la palabra ‘Ofi’ en referencia a oficial cuando comparte contenido del ganado que cuida como una labor y oficio distractor mientras define su futuro deportivo.

Aparte de vestir la camiseta de Atlético Nacional, Blanco Rivas también militó en otros clubes grandes de Colombia como Millonarios y América de Cali, en los que mostró un buen rendimiento. El jugador tuvo la oportunidad de ir a Europa con FC Sheriff de Moldavia, pero no se pudo consolidar y terminó regresando a la liga colombiana en 2014.

Su rendimiento ha quedado apartado a un rol secundario luego de que saliera de Atlético Bucaramanga en 2020 cuando pasó la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19 y recaló en Oriente Petrolero de Bolivia y luego en Orense de Ecuador. Sin embargo, en las ligas de estos países sudamericanos, Elkin no mostró un buen nivel y terminó jugando en Always Ready quien no le renovó contrato de cara al arranque de temporada en 2023, luego de que fuese fichado oficialmente desde el 1 de julio del año anterior.

