Mayra Ramírez fue víctima de insultos racistas en el partido de la Copa de la Reina en España

Mayra Ramírez, jugadora del Levante UD

Un lamentable hecho se registró en la derrota 5-3 del Levante UD Femenino contra Alhama CF en los octavos de final de la Copa de la Reina. La jugadora de la selección Colombia, Mayra Ramírez fue víctima de insultos racistas por parte de la hinchada rival, lo que obligó de hecho a suspender el partido por parte de la Guardia Civil Española para identificar a los agresores.

La jugadora del Levante, según está relatado en el acta del partido, recibió comentarios tales como: “¡Mono Parrales, comes con las manos o qué, animal!”. La jugadora no se ha pronunciado sobre lo acontecido en el Campo de Fútbol José María Soriano Muñoz. No pasó lo mismo con el club que rechazó enérgicamente lo sucedido y velará porque las autoridades identifiquen y sancionen a los responsables:

“El Levante UD transmite nuestro profundo malestar y más enérgica condena por los insultos racistas, sufridos ayer por nuestra jugadora del Levante UD Femenino, Mayra Ramírez, durante el partido de Copa de la Reina celebrado ante el Alhama C.F. en Murcia, que se han visto reflejados en el acta del partido.

Desde el club vamos a realizar un riguroso seguimiento de las actuaciones que los organismos pertinentes vayan a efectuar en relación a los hechos descritos en el acta del partido por cuanto no puede permitirse de ninguna manera que sigan aconteciendo actitudes intolerantes y xenófobas como la que tristemente nos ocupa.

Lamentamos enérgicamente que continúen ocurriendo este tipo de conductas tan reprobables y mostramos todo el respaldo a nuestra jugadora después de que haya tenido que sufrir este penoso comportamiento que no debe ser tolerado bajo ningún concepto”.

Levante se quede fuera de la Copa de la Reina

El conjunto valenciano hizo lo más difícil, empatar en dos ocasiones el marcador ante las dirigidas por Randri e incluso ponerse por delante en la segunda mitad. Sin embargo, las murcianas se rehicieron para forzar la prórroga y, finalmente, con dos golazos de Judith y Marina en los últimos instantes de la segunda mitad del tiempo extra, dejar la victoria en el José Kubala para acceder a la siguiente eliminatoria.

Alhama CF se adelantó antes de cumplirse los primeros 15 minutos por medio de Raquel Pinel, que marcó un golazo de media distancia. El Levante UD reaccionó con un cabezazo de Mayra Ramírez tras un tiro de esquina para poner el 1-1. Pero de nuevo Raquel Pinel aprovecharía una mala defensa de las visitantes para marcar el 2-1 con el que las jugadoras se marcharían a los vestuarios.

Tras el descanso, Núria Mendoza también anotaría de cabeza en un servicio desde el banderín y pronto, en el 57′, Alba Redondo mandaría el balón al fondo de la red a través de la escuadra para poner por primera vez por delante en el marcador al Levante UD Femenino, 3-2. Marina volvería a igualar el resultado para los locales a 20 minutos del final y el partido se marcharía a la prórroga.

Ya en el tiempo extra, el cuadro granota dispuso de oportunidades, un cabezazo de Leire Baños que atrapó Noelia Gil y dos mano a mano de la portera con Alba Redondo y Calligaris que podrían haber cambiado el signo del partido, pero que se decantaron a favor de a arquera. Al final, en dos contras bien definidas por Judith y Marina, el Alhama CF fue más contundente de cara al marco contrario y tomó ventaja con el 5-3 final.

Seguir leyendo: