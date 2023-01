Elecciones regionales 2023: así está el panorama en las principales ciudades del país

Bogotá, Medellín y Cali celebrarán elección de alcalde en octubre de 2023. Foto: Jesus Aviles.

Infobae realizó un análisis de lo que viene este 2023 en las elecciones regionales y cuál es el panorama actual de los favoritos.

Bogotá

La capital colombiana será la única ciudad del país en la que habrá una segunda vuelta. Para declararse un ganador en la Alcaldía, se tendrá que tener al menos el 40% de las votaciones y estar mínimo 10 puntos porcentuales por encima del segundo, de lo contrario, habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos más sufragados.

Es probable que este sea el escenario para los bogotanos en las próximas elecciones, pues hay muchos posibles aspirantes en todos los partidos y orillas políticas, pero ninguno se posiciona como favorito.

Por lo pronto, el legado de Claudia López está en duda. De hecho, los progresistas están divididos entre quienes la apoyan y quienes están en contra, y los partidos tradicionales quieren aprovechar este panorama para ganar la Alcaldía de Bogotá. Dentro de la Alianza Verde, partido de la alcaldesa, suena la cabildante María Fernanda Rojas, afín a López, como aspirante; en esa misma colectividad también aspirarían Diego Cancino, Martín Rivera y Lucía Bastidas, contrarios a la mandataria y al petrismo.

Por el lado del Pacto Histórico no se descarta a Gustavo Bolívar, a pesar de que haya dicho que renunció al Senado para dedicarse a su labor como libretistas. También aspirarían María José Pizarro y David Racero, pero dependen de la nueva reforma política que está en trámite en el Congreso.

Ya en la lista de este movimiento político están Heidy Sánchez (UP), el concejal Carlos Carrillo (Polo) y Guillermo Alfonso Jaramillo, que renunció a su cargo como secretario de General del movimiento político Colombia Humana para su aspiración.

No se descarta una consulta interpartidista entre el Pacto Histórico, la Alianza Verde, liberales y En Marcha (el movimiento de Juan Fernando Cristo).

Otro aspirante sería Carlos Fernando Galán, candidato de centro que llega con el Nuevo Liberalismo, pero con quien la derecha busca acercamientos. También podría aspirar Rodrigo Lara, pero no ha encontrado un partido que lo respalde, ya que renunció a Cambio Radical y no pudo entrar al Nuevo Liberalismo.

Juan Daniel Oviedo es un candidato que llama la atención al Centro Democrático, que tan pronto empezó el gobierno de Petro renunció al Dane. De todas maneras, en el partido de Uribe suenan dos candidatos: Diego Molano y Daniel Palacios, ambos exministros del gobierno de Duque.

Medellín

En la capital Antioqueña todo apunta a que los partidos harán coaliciones para la disputa electoral. Varios aspirantes, como los concejales Alfredo Ramos y Sebastián López, estarían a la espera del aval del Centro Democrático. No obstante, este partido buscaría centrar todo su apoyo en un candidato externo: Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia, que todavía no se decide si lanzarse a la Alcaldía o no.

El equipo de Daniel Quintero, junto con los liberales del ala de Julián Bedoya y los conservadores de la línea de Carlos Andrés Trujillo, buscarían avalar a candidatos como Lucas Cañas (concejal conservador), Fabio Humberto Rivera (concejal liberal), Andree Uribe (exsecrataria de Salud del alcalde y quien lo reemplazó cuando estuvo inhabilitado), y Albert Corredor (concejal del Centro Democrático y amigo de Quintero).

Fuentes le indicaron al periódico El Colombiano que la idea sería conformar una coalición al rededor de un solo candidato que le dé continuidad a las políticas de Daniel Quintero, a pesar de que la popularidad de él como alcalde sea tan baja.

En el caso del Nuevo Liberalismo avanza la candidatura del exsecretario de Movilidad, Carlos Cadena, y el concejal Luis Bernardo Vélez. Alianza Verde, por su parte, está dividida entre quienes apoyan a Quintero y quienes están en contra; suenan aspiraciones como León Fredy Muñoz y el concejal Daniel Duque.

Cali

A baja popularidad marcada por los escándalos de corrupción del actual alcalde, Jorge Iván Ospina, hace que los posibles candidatos quieran desmarcarse de él. Sin embargo, El País de Cali advierte que Deninson Mendoza (afín al alcalde) podría sorprender en estas elecciones. Fue secretario de Desarrollo Económico del Valle durante la gobernación de Dilian Francisca Toro y se llama así mismo ‘independiente’, pero goza de la simpatía de las ‘élites progresistas’.

Como grandes opositores al actual alcalde aparecen Roberto Ortiz y a Alejandro Eder, que vienen haciendo campaña a través de redes sociales. Eder tiene un discurso de renovación centrado en una visión empresarial.

Tulio Gómez, empresario y propietario del América de Cali, goza de gran popularidad en varios sectores y podría ser un candidato competitivo.

En la derecha suenan el exministro de Justicia Wilson Ruiz, con muy bajo reconocimiento entre la gente, y el jefe del partido cristiano Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, con muy poco poder electoral también.

