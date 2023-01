Director del Movistar Team reveló la razón por la cual se van con Fernando Gaviria

El ciclista colombiano debutará en el Movistar Team y ya tiene varios objetivos en la mira. Foto: @fernandogaviriarendon

Fernando Gaviria es una de las grandes novedades en la plantilla del Movistar Team para la temporada 2023. El velocista colombiano llegó al equipo español tras su paso por el UAE Team Emirates, equipo con el que corrió por tres años, ahora espera poder volver a ser protagonista en las competiciones más importantes del ciclismo mundial. El director de la escuadra española, Maximilian Sciandri, habló sobre la llegada del oriundo de La Ceja, Antioquia y destacó varios de los objetivos que tendrá a lo largo de esta campaña.

El ciclista colombiano es uno de los velocistas más experimentados y su gran nivel le ha permitido obtener varios triunfos importantes en carreras como el Giro de Italia y el Tour de Francia. Ahora deberá defender los colores del Movistar Team, equipo que no suele tener grandes velocistas pero que ahora apostará con Gaviria a obtener algunos puntos que le permitan ubicarse mejor en la clasificación UCI, un enorme reto para el corredor colombiano quien también compartirá filas con su compatriota Einer Rubio.

En esta temporada el corredor colombiano también tendrá otro reto en mente y serán las competiciones en ciclismo de pista, algo que alternará con la ruta en este 2022. Otro de los grandes objetivos de Gaviria para el 2023 es hacerse con un cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta decisión, que fue posible gracias a un entendimiento entre la Federación Colombiana de Ciclismo y el Movistar Team, tendría como motivación el juicio del propio ciclista antioqueño, quien vería más factible ganar una medalla en el ciclismo de pista que en la ruta.

“Gaviria es uno de los que tiene el golpe ganador”

El director deportivo del Movistar Team, Maximilian Sciandri, habló sobre la llegada del velocista colombiano al equipo y destacó la importancia que tiene este para la temporada 2023. en una charla con Bici.News, el británico también reveló los objetivos que tendrá el corredor colombiano ahora que viste los colores del equipo español y afirmó que es un velocista atípico.

Fernando Gaviria vistió por primera vez el uniforme de su nuevo equipo el Movistar Team de cara a la temporada 2023. Imagen: @fernandogaviriarendon.

“A mediados de la temporada pasada, cuando nos vimos rezagados en la clasificación de la UCI. Si hubiéramos tenido un velocista habríamos tenido más posibilidades de sumar puntos importantes, Gaviria es uno de los que tiene el golpe ganador”, afirmó el director.

Sciandri resaltó que el corredor colombiano, “es un velocista atípico, que no necesita que el tren le lleve hasta 300 metros de la meta”. Además destacó que para las fracciones requeridas el colombiano se podría adaptar a las condiciones y estrategiasdel equipo. Aseguró que, ”lo fundamental será que llegue al último kilómetro más o menos en cabeza”.

Fernando Gaviria iniciará la temporada en la Vuelta a San Juan, donde estará presente junto a corredores de gran magnitud como Egan Bernal, Sergio Higuita, Miguel Ángel López, Remco Evenepoel, Peter Sagan, entre otros. La carrera argentina se llevará a cabo entre el 22 y 29 de enero, contará con siete etapas, cinco llanas y dos de alta montaña.

“Un corredor como Gaviria es capaz de ‘tirar’ del equipo. Cuando empiezas con buen pie ya has hecho buena parte del trabajo”, aseguro el director deportivo, quien también analizó las razones por las que Gaviria no pudo brillar en el UAE Team Emirates y afirmó que, “aquí en Movistar tendrá más posibilidades de lucirse, aunque todavía no conozco su calendario. Sé que estaremos mucho tiempo juntos, pero tenemos que decidir bien a qué carreras apuntar.

